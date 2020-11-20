Hastalıklara karşı mucizevi karışım: Ebegümeci ve ada çayı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun, koronavirüs salgınına karşı ada çayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargarayı önermesinin ardından ebegümecinin faydaları araştırılmaya başlandı. Ebegümeci güçlü bir şifa kaynağı ancak yanlış kullanıldığında tedavi edici gücü de yok olma özelliğine sahip bir bitkidir. İşte ebegümecinin faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği...



EBEGÜMECİNİN FAYDALARI

Ağız gargaraları, faranjit ve kronikleşmiş bademcik iltihaplanmasına iyi gelir.



Akciğerlerde balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarında faydalıdır.

Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır.

Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman iyi gelir.

Burun kanamasını durdurur. Burun tıkanıklığını giderir.

Mide ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık, bulantı ve kusmayı önler.

Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık verir.

Alerji, ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin çayı çok büyük fayda sağlar.

Taze yapraklarından hazırlanan lapası çıban ve yaraların ağrısını dindirmede kullanılır.

Protein ve C vitaminince zengindir. İçeriğindeki malvin ve malvidin dolayısı ile diş etleri için plak önleyici ve ağızdaki bakterilere karşı mükemmel bir prooksidan özelliğe sahiptir.

EBEGÜMECİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Ebegümecınin, karıştırılacağı bitkilerin ve karışım oranlarının çok iyi bilinmesi ve tanınması gerekir. Ada çayının boğaz ve bademcik iltihaplarındaki koruyucu ve önleyici gücünü gerçek bir tedaviye çeviren ebegümecidir. Karışımda adaçayına en iyi uyum sağlayan bitki yine ebegümecidir. Ada çayıyla ebegümeci karıştırıldığı takdirde kronik boğaz ve kronik bademcik iltihaplarına karşı gerçek bir silah oluştururlar. Bu karışımı kullanırken dikkat edilecek en önemli nokta bu iki bitkinin karışım oranlarıdır.

ADA ÇAYI VE EBEGÜMECİ KARIŞIMININ HAZIRLANMASI

Ada çayı, ebegümeci gargarasını özellikle kış aylarında zaman zaman tekrar etmek gerekir. Hiçbir yan tesiri olmayan bu karışım rahatça kullanılabilir. Ada çayı bilindiği gibi günlük hayatta birçok insanın normal çay yerine tercih ettiği bir bitkisel çaydır. Ebegümeciyse, Anadolu’da yapraklarından sarma yapılan, yine yapraklarından ve ince körpe dallarından salatası yapılan bir bitkidir.

Özellikle Akdeniz bölgesinde hemen hemen herkesin tanıdığı bir bitki çeşididir. Ebegümecini mevsiminde pazarlarda bulduğunuzda birkaç bağını açık havada ve gölgede kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz ebegümecinin yapraklarını rutubetli ortamlardan uzak tutmalısınız. Soğuk mevsimlerde kurutulmuş olan ebegümecinin yapraklarını, çiçeklerini ve saplarını aşağıda verilen uygulama için kullanabilirsiniz.

EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çeyrek litre kaynamış iyi suya 2-4 çay kaşığı kurutulmuş ebegümeci atıp 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.

EBEGÜMECİ NASIL BİR BİTKİDİR?

Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık bir bitkidir.