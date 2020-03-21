Hastalıklara en büyük önlem: Su içmek! İşte su içmenin 7 faydası!

Su içmenin faydaları nelerdir? Günde kaç bardak su içilmeli? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bağışıklık sistemini korumada vücudun yaşam kaynağı olan su, birçok hastalıktan koruyor. Bağışıklık sisteminin çalışmasında çok önemli bir işlevi bulunduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Su, solunum yollarının nemlendirilmesinde çok etkili. Az su tüketildiğinde hem alerjik reaksiyonların gelişimi hem enfeksiyon etkeninin solunum yolu mukozalarına yapışması kolaylaşıyor.

Virüslerin kuru yüzeylere daha kolay yapıştığını ifade eden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, yeni koronavirüse (Covid-19) karşı suyun önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Su solunum yollarının nemlendirilmesinde çok etkili. Az su tüketildiğinde hem alerjik reaksiyonların gelişimi hem de enfeksiyon etkeninin solunum yolu mukozalarına yapışması kolaylaşıyor. Yeterince su tüketmezsek diğer solunum yolları enfeksiyonlarında olduğu gibi yeni Koronavirüs Covid-19’a da yakalanmak kolaylaşabilir. Bu nedenle bir yetişkinin güçlü bir bağışlık sistemi için günde en az 2.5 litre su tüketmesi gerekir."

Yeterince su tüketmezsek, diğer solunum yolları enfeksiyonlarında olduğu gibi yeni koronavirüse (Covid-19) yakalanmak kolaylaşabilir." dedi. DHA’ya açıklamalarda bulunan Yıldırım, suyun sağlık açısından en önemli faydalarını şöyle sıraladı:

1. Kan dolaşımını hızlandırır

2. İdrar akışını hızlandırır

3. Ciltteki kolajen ve hyaluronik asit üretimini hızlandırır, cildi gençleştirir ve nemlendirir

4. Sindirimi kolaylaştırır, hidroliz suyla yapılan bir işlemdir ve gıdaların sindiriminde en önemli maddelerden birisidir

5. Beyin omurilik sıvısının dolaşımını hızlandırır, bu sayede baş ağrılarını önler

6. Sindirimi hızlandırıp kabızlığı önler

7. Kemik üretim hızını artırdığı için kemik erimesine karşı koruyucu etkiye sahiptir