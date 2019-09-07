Yumuşacık haşhaşlı dolama tarifi

Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan haşhaşlı dolama herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Haşhaşlı dolama nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü haşhaşlı dolma her yörece sevilen bir lezzettir. Haşhaşlı dolama nasıl yapılır? Aslında çok kolay ve pratiktir.

HAŞHAŞLI DOLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya

3 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İç malzemesi:

1 paket haşhaş ezmesi

Haşhaşı açmak için sıvı yağ

Üzerine:

Ben kalan haşhaşlı sıvı yağlı karışımına 1 yumurta sarısı kırıp sürdüm, siz sadece yumurta da sürebilirsiniz

HAŞHAŞLI DOLAMA TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak maya, su, süt, toz şeker ve tuzu ( su ve süt kesinlikle ılık olacak ) kapta karıştıralım. Maya eriyince sıvı yağımızı ve unu ekleyelim, unu eklerken dikkat edelim. Çok sert hamurumuz olmasın kulak memesi kıvamında olmasına dikkat edelim. Hamurumuzu mayalanması için 2 saat bekletelim. Mayalandıktan sonra portakal büyüklüğünde bezeler olacak şekilde ince bir şekilde açalım ve hazırladığımız haşhaşlı sıvı yağ karışımımızdan yayalım, hamurun her yerine sürelim. Ve hamuru katlayalım ve bıçakla ikiye kesip birbirine dolayalım. Tepsimize yerleştirelim. Hamur bitene kadar işlemi tekrarlayalım ve kalan iç harcımızın içine bir yumurta sarısı kırıp üzerine sürelim 200 derece önceden ısıtılmış fırına koyalım ve yaklaşık 50 dk pişirelim afiyet olsun.