Harput köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi

Harput Köftesi, Elazığ ve yöresinde özellikle bayramlar olmak üzere ailelerin bir araya geldiği zamanlarda yapılmaktadır. Elazığ’ı ziyaret eden turistlerin oldukça ilgisini çeken ve tatmak istedikleri bir lezzettir. Eğer siz de Harput Köftesini hala denemediyseniz vereceğimiz tarifle en az Elazığ’da yapılan kadar lezzetli olacaktır. Harput Köftesi aynı zamanda doyurucu ve besleyici bir yemektir.

HARPUT KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

MALZEMELER

• 2 su bardağı köftelik ince bulgur

• 500 gr az yağlı dana kıyma

• 2 soğan

• 1 demet maydanoz

• 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

• Yarım çay kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı kuru reyhan

• 1 çay kaşığı tuz

SOSU İÇİN

• 45 gr tereyağı

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 3 su bardağı su

HARPUT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Pratik yemek tarifleri arasında iyi bir seçim. Soğanlar ve maydanozu temizleyip kıyın. Maydanozun 1 çorba kaşığı kadarını ayırıp kalanı soğanla birlikte çukur bir kaba alın. Kırmızıbiber, reyhan, tuz ve karabiberi ekleyip elinizle ovun. Kıymayı soğanlı karışıma azar azar ilave edip yoğurun. Bulguru ekleyip 7-8 dakika daha yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 10 dakika bekletin. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak şekil verin. Her köftenin ortasını parmağınızın ucuyla bastırarak çukurlaştırın. Sos için, tereyağını tencerede eritin. Domates ve biber salçalarını ekleyin. 1-2 dakika kavurup suyu ilave edin. Su kaynayınca köfteleri yavaş yavaş ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerini kıyılmış maydanozla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.