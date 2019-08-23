Mucizevi faydaları ile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek

Harnup pekmezinin faydaları herkesi şaşırtıyor. Keçiboynuzundan elde edilen harnup pekmezi; keçiboynuzu pekmezi olarak da biliniyor. Doğal bir antioksidan olan harnup pekmezi, nefes darlığına ve öksürüğe iyi gelmektedir. Nefes almayı rahatlatır, kolaylaştırır. “Harnup pekmezinin faydaları nelerdir?” sorusunun yanıtı haberimizde…

23 Ağustos 2019 Cuma 11:27
23 Ağustos 2019 Cuma 11:27
Mucizevi faydaları ile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek

Harnup pekmezinin sağlığımıza pek çok faydası vardır. E vitamini sayesinde anemi, grip ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklara iyi gelen harnup pekmezi, içeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişimini de destekler. Bağırsak kurdu, bağırsaklardaki parazitleri düşürücü özelliği vardır. Gastrit, mide şişkinliği gibi rahatsızlıklara da iyi gelen harnup pekmezinin faylarını sizin için derledik…

İŞTE HARNUP PEKMEZİNİN FAYDALARI

Harnup pekmezi keçiboynuzu pekmezi olarak da isimlendirilir. İktidarsızlığa iyi gelmesi, nefes darlığını önlemesi ve akciğer kanserine karşı koruma sağlaması harnup pekmezi faydaları arasındadır. Harnup pekmezi keçiboynuzundan elde edilen bir pekmezdir.

Birçok rahatsızlığa iyi gelen harnup pekmezinin faydaları şöyledir:

Nefes darlığına iyi gelir: Özellikle alerjik nefes darlığı iyi yarar sağlayan bir pekmezdir. Bununla birlikte astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı da fayda sağlar. Balgam sökücü özelliği de vardır.

Afrodizyak etkisi vardır: Uzun yıllardan beri afrodizyak özelliği ile sperm kalitesine yarar sağlar, iktidarsızlık gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Kalbe iyi gelir: Kalbi rahatlatması, kalp damarlarını açması harnup pekmezinin faydaları arasındadır.

İyi bir E vitamini kaynağıdır: E vitamini sayesinde anemi, grip ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Öksürüğü önler: Nefes almayı rahatlatır, kolaylaştırır.

Enerji verir: İyi bir enerji kaynağıdır.

Mide ve bağırsaklar için faydalı olması da harnup pekmezinin faydaları arasındadır: Bağırsak kurdu, bağırsaklardaki parazitleri düşürücü özelliği vardır. Gastrit, mide şişkinliği gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Kolesterolü dengeler: Kandaki kolesterol seviyesini düşürücü özelliği vardır.

Doğal bir antioksidandır: İçeriğindeki polifenoller güçlü antioksidanlardır. Antioksidan maddeler, vücudu serbest radikallerin ve çevresel toksinlerin zararından korur.

Kalsiyum açısından zengindir: İçeriğindeki kalsiyum miktarı ile günlük vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarının yüzde 30’unu karşılar. Kalsiyum sayesinde kemikler güçlenir, kanın pıhtılaşması sağlanır ve kalp atışını düzenler.

Selenyum minerali içerir: İçeriğindeki selenyum ile günlük selenyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılar. Selenyum, tiroidler ve vücudu enfeksiyonlardan korumak için önemli bir mineraldir.

Kansere karşı koruma sağlar: Akciğer kanseri gibi kanser türlerine karşı korur.

Çocuklar için de faydalıdır: Harnup pekmezi içeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişimini de destekler.

  1. Karaciğere karşı faydalıdır.
  2. Akciğerlere yarar sağlar.
  3. Hafızayı güçlendirici özelliği vardır.
  4. Yaşlılıkta da faydalı bir pekmezdir.
  5. Strese karşı koruma sağlar. Sinir sistemine iyi gelir.
  6. El ve ayaklardaki titremeleri engeller.
  7. Dişlere ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.
  8. İshale yarar sağlar.
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