Gebelik döneminde kullanılan vitaminlerden diğer ilaçlara kadar her şey anne ve bebek sağlığını etkiliyor. Peki, hangi ilaçlar gebelikte tehlikeli? Hangi vitaminler faydalı? İşte gebelikte ilaç kullanımıyla ilgili merak edilenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, gebelikte kullanılan ilaçların hemen hemen tamamının plasentayı geçtiğini ancak yüzde bire yakınının bebekte ‘malformasyonlar’ dedikleri istenmeyen etkilere sebep olabildiğini vurguladı.

EN TEHLİKELİ DÖNEM İLK 12 HAFTA

“Ne tür ilaç kullanıldığı kadar hangi gebelik döneminde kullanılan çok önemlidir” diyen Jin. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, şu bilgileri verdi:

"En tehlikeli dönem 6 ila 12. gebelik haftası olan bebeğin organ gelişiminin olduğu dönemdir. Bu dönemde bebek tüm hayati organları gelişmekte ve sonrasında sadece büyüme dönemine girmektedir. Annenin astımı, hipertansiyonu, epilepsi ve diyabet gibi kronik hastalıkları olabilir ve ilaç kullanmaya gebelik boyunca devam etmesi gerekebilir. Örneği anne adayının kullandığı bir hipertansiyon ilacı bebekte böbrek gelişim yetmezliği yapabilir. Epilepsi hastası olan anne adayı gebelikte ilaç kullanmaya devam ederse bebek omurilik gelişi problemi yaşayabilir. Dolayısıyla gebelikte kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar gebelikte kullanım açısından uygun olup olmadığı bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.”

HANGİ VİTAMİNLER FAYDALI?

Vitamin desteğinin önemli olduğunu belirten Dr. Özhan, anne adaylarına önerilerini şu şekilde sıraladı: