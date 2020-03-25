Hangi gıdalar beta karoten içeriyor? Karotenin faydaları nelerdir?

Hangi gıdalar beta karoten içeriyor? Karoten nedir? Karotenin faydaları nelerdir? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Balkabağı, havuç, kırmızı biber, patates ve kayısı gibi besinler beta karoten içeren besinler arasında yer alıyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek; vücut direncini artırmanın yanında diğer kronik hastalıkların oluşmasını da engelliyor. Göz hastalıkları da beslenmenin doğrudan etkili olduğu hastalıklardandır. Göz sağlığımız için A, B2, C, E vitaminleri ve betakaroten içeren besinleri tüketmemiz daha kaliteli bir görüş alanına sahip olmamıza yardımcı olacaktır. Bu vitaminlerin vücuda alınmasıyla görme kaybı, göz kuruluğu, retinada hasar ve katarakt gibi göz hastalıklarına yakalanmayı veya bu hastalıkların varlığında hastalığın daha yavaş ilerlemesini sağlayabiliriz. Uzmanlar beta karotenin faylarını, “Beta- karoten karaciğerimizde depolanır ve gerektiğinde vücudumuzda A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüştükten sonra rodopsine çevrilerek retinaya taşınır. Rodopsin pigmenti, ışığın az olduğu durumlarda görme işlevinin gerçekleşebilmesini sağlar. Bu sebepten diğer göz hastalıklarından korunmada da A vitamini ve beta-karoten oldukça önemlidir.” şeklinde anlatıyor. Beta karoten içeren besinler şunlardır: Rengi kırmızı, sarı ve turuncu olan sebzelerde yoğun olarak bulunur. Bal kabağı, havuç, kırmızı biber, patates, kayısı gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.