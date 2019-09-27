Hangi cilde hangi makyaj bazı uygundur?

Makyaj bazı, ciltle makyaj ürünleri arasında kalkan görevi yapan bir üründür. Cildi makyaja daha uygun hale getirmek ve makyajın kalıcılığını arttırmak gibi görevleri vardır. Yüz makyajı ve göz makyajı için ayrı makyaj bazları bulunmaktadır. Bazı ürünler ise hem yüze hem göze kullanılabilir.

MAKYAJ BAZININ 5 GÖREVİ

1 – Cildi pürüzsüzleştirir, gözeneklerinizi küçültür, makyajın daha güzel görünmesini sağlar.

2 – Makyajın kalıcılığını arttırır. Makyajınızı daha uzun süre kullanmanızı sağlar.

3 – Makyaj ile cildiniz arasında koruyucu bir kalkan görevindedir. Makyaj ürünlerinin zararlı etkilerinden cildinizi koruyan şey makyaj bazıdır.

4 – Bazı renkli makyaj bazları, yüzdeki renk eşitsizliklerini gidermede kullanılabilir.

5 – Bazı makyaj bazları ise SPF güneş koruma faktörü içerebilir. Yani bir makyaj bazı sizin için aynı zamanda bir güneş kremi de olabilir.

CİLT TİPİNE GÖRE MAKYAJ BAZI SEÇİMİ

YAĞLI CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Gün içinde yüzünüz (özellikle T bölgeniz) yağlanıyorsa ve gözenekleriniz ön plana çıkıyorsa, yağlı bir cildiniz var demektir. Bunun içi matlaştırıcı etkisi olan bir makyaj bazı kullanmanız gerekir. Aynı zamanda gözenek küçültücü etkisi olan bir ürün alırsanız, makyajınız oldukça uzun süre akmadan kalacak ve daha profesyonel görünecektir.

KURU CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Cildiniz çok kuruyorsa, hatta gün içinde pul pul dökülüyorsa öncelikle iyi bir nemlendirici edinmelisiniz. Makyaj bazı alacağınızda ise nemlendirici özelliği olan, ışıltılı bazları tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Makyaj bazının ışıltılı olması, cildinizi daha canlı ve sağlıklı gösterir.

NORMAL CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Normal cilde sahip kişiler, yalnızca makyajın kalıcılığını arttırma özelliği olan ürünleri tercih edebilirler.

KARMA CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Karma cilde sahip kişiler, yağlı ciltler için makyaj bazı kullanırsa gün içinde yanakları çok kuruyabilir. Eğer kuru ciltler için olanı tercih ederse de T bölgesi çok fazla yağlanır. Bunun 2 çözümü vardır. İlk çözüm 2 farklı makyaj bazı edinmek, ikincisi ise sadece kalıcılığı arttıran bir ürün alıp, makyajdan sonra T bölgesini pudralamak.

OLGUN/ YORGUN CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Özellikle kırışıklığı olan, mimik çizgilerinin fazla olduğu ciltlere makyaj yapmak oldukça zordur. Makyajın çizgilere dolmaması ve cildi daha yaşlı göstermemesi için; SPF içerikli, nemlendirici ve face – lift etkisi olan bir makyaj bazı tercih edilmelidir.

HASSAS/ KIZARIK CİLTLER İÇİN MAKYAJ BAZI

Hassas ciltler parfümlerden ve güneşten kolayca etkilenebilirler. Bu yüzden hassas cilde sahip kişiler, güneş koruma faktörü içeren ve parfümsüz makyaj bazlarını tercih edebilirler. Eğer hassasiyetten dolayı ciltte kızarıklıklar oluşuyorsa, ciltteki renk eşitsizliklerini gideren renkli bir makyaj bazı tercih edilmelidir.