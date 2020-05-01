Hangi burçları yeni teklifler bekliyor? 2 Mayıs burç yorumları

Bugünkü burç yorumları merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi günü Ay, Başak burcuna geçiyor. Bu durum burçların yaşantısını etkileyecek. 2 Mayıs burç yorumları arama motorlarında araştırılıyor. Bugünkü burç yorumlarında Balık burcu ve Boğa burcu ani gelecek haberlerle bir anda akşam saatlerinde çok mutlu olabilir. Yay burcunu kariyer planları bekliyor. Başak burcunu iyi bir gün, Aslan burcunu parasal konular bekliyor. Aileden iş hayatına kadar fikir sunan 2 Mayıs burç yorumları sizlerle…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

2 Mayıs Cumartesi sabahı Ay Başak burcuna geçiyor olacak. Evinde temizlik yapmak, çalışmak, derleyip toplamak istediğin ne varsa halletmen için harika bir gün.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cumartesi günü Ay burç değiştirerek Başak burcuna geçecek. Çocuklarınla birlikte bir şeyleri düzenlemek, tertip etmek adına uygun bir gün. Akşam saatlerinde alacağın ani haberler seni sevindirebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Cumartesi günü evde kalıp temizlik yapmak, eşyaları düzenlemek isteyebilirsin zira Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Ancak Ay'ın burç değiştirmesi nedeniyle dengesiz enerjiler seni sarabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kardeşlerin ve onların hayatları ile ilgilenebilir hatta gereğinden fazla eleştiriler yöneltecek olman onları kızdırabilir. Akşam saatlerinde sıra dışı konular hakkında kitap okumak isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 2 Mayıs Cumartesi sabahı senin burcundan ayrılıp Başak burcuna geçiş yapacak. Parasal konularda fazlaca konuları didik didik edebilir, maddi koşullarını ilgilendiren konularını düzenlemek isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi sabahı saat 08.35'de Ay boşluktan çıkıp senin burcuna geçti. Gün boyunca kendine daha fazla odaklanabilirsin. Detaylara çok takılabilirsin. Akşam saatlerinde ani gelen haberler moralini yükseltecek olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Zihinsel açıdan arka plandaki konular ve bilinçaltı konuları gün içinde senin bir şeyleri fazla didik didik etmene yol açabilir. Detaylara aşırı takılabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sosyal çevren ve arkadaşların 2 Mayıs cumartesi günü daha ön planda olacak olabilir. Yapmak istediğin projelerin ile ilgili olarak detaylara fazla kafa yorabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kariyerinle ilgili konular cumartesi günü çok daha fazla kafanı kurcalayacak olabilir. Ay'ın burç değiştirmesi nedeniyle dengesiz enerjiler altında olabileceğini unutma. Akşam sıra dışı konular önüne gelebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Eşinin ailesinden gelecek birtakım eleştiriler seni kızdırabilir. Fazla detaycılık, bir şeyleri gereğinden fazla irdelemek aslında seni yoruyor. Saat 20.19'da Ay Uranüs üçgen açısı kesinleşecek. Çocuklarınla ilgili farklı konular ilgini çekebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ödemelerinle ilgili konularda 2 Mayıs Cumartesi günü birtakım konular gündemini meşgul edebilir. Birtakım eleştirilere maruz kalabilir ve bunların karşısında tepkisel davranabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay 2 Mayıs Cumartesi sabah saat 08.35'de karşıt burcun olan Başak burcuna geçecek. İkili ilişkilerine daha odaklı olacak olabilirsin. Ani gelecek tekliflerle bir anda akşam saatlerinde çok mutlu olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

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