Hangi burçları sürpriz bekliyor? 13 Ekim günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları aşk, iş ve aile gibi birçok konuda yol gösterici oluyor. Ay Balzamik fazında ilerliyor. Ay, birçok konunun kendi akışına bırakılması gerektiğini vurguluyor. 13 Ekim Salı günü Boğa burcu aşk hayatında mutlu olabilir, Yay burcunu sürpriz bir haber bekliyor. Terazi burcu ise sağlık konularıyla ilgilenebilir. İşte 13 Ekim 2020 burç yorumları...



13 EKİM KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 13 Ekim Salı günü saat 07.56’da Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.

13 EKİM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Aşk hayatında hızlı gelişmeler ardı ardına seni mutlu edebilir. Bu gece alacağın bir teklif seni şaşırtacak. Ay Balzamik fazında ilerlerken elimizdekileri bitirmeye çalışmakta yarar var.

13 EKİM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Salı günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.

13 EKİM YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.

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Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları