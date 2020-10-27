Hangi burçları sağlık problemleri bekliyor? 28 Ekim 2020 burç yorumları

28 Ekim 2020 burç yorumları burç severler tarafından araştırılıyor. Aşk, sağlık ve para konularında burçları neler bekliyor? Hangi burçlar hayallerine kavuşacak? 28 Ekim Çarşamba günü Ay, Merkür ve Venüs burç değiştiriyor. Bu durum günlük burç yorumlarında değişken enerjileri ortaya çıkarak. Çarşamba günü Yengeç burcu için motivasyon dolu bir gün olacak, Akrep burcu ise sağlık sorunları yaşayabilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 28 Ekim Çarşamba burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 28 Ekim Çarşamba günü Ay saat 11.44’te Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay, Merkür ve Venüs’ün burç değiştireceği bugün hareketli enerjiler seni bekliyor. Ay Venüs karşıt açısı günün ikinci yarısından sonra iki ilişkilerinde zorlanmalarına sebep olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay saat 11.44’e kadar boşlukta olacak. Bu zamana kadar yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin. Değişken enerjilerin yüksek olacağı bir gün.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği Çarşamba günü boyunca şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Hisseli kazanımlarınla ilgili konular öne çıkıyor. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin.

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Hangi burçları enerjili bir gün bekliyor? 28 Ekim 2020 burç yorumları