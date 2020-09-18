Hangi burçları parasal kısıtlamalar bekliyor? 19 Eylül 2020 günlük burç yorumları

19 Eylül 2020 burç yorumları araştırılıyor. Ay'ın hareketleri burçları nasıl etkileyecek? Ay Satürn karesinin etkisiyle akşam saatlerinde bazı burçlar kendini kısıtlanmış hissedebilir. Günlük burç yorumları hayata dair analizleriyle yol gösteriyor. 19 Eylül Cumartesi günü Aslan ve Boğa burcu için parasal konular önemli hâle geliyor. Hukuksal konularla ilgilenen Kovaları ise parasal konularda endişeli bir gün bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 19 Eylül 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 19 Eylül 2020 Cumartesi Ay saat 21.33’e kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak bugün senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Çalışma hayatında pozitif gelişmeler var. Günün ilk yarısında senin için önemli kadın figürlerinin baskısını daha net hissediyorsan. Parasal konularda endişelerin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Hobilerine vakit ayırmak salı günü sana iyi gelebilir. Akşam saatlerine doğru seni sınırlandıran durumlarla karşılaşabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay’ın Terazi burcundan Akrep burcuna geçeceği bugün aile ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olabilir. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Tepkilerini ayarlamanı tavsiye ederim.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde akrabalarınla aranda uzlaşı sağlaman gerekecek durumlar var. Küstah insanlarla aranda birtakım tartışmalar ya da zorlanmalar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde parasal konular önemli hale gelecek.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Parasal meselelerle ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Sabah saatlerinde iletişim adına uygun olsa da içsel anlamda gerginliklerin olması önemli görüşmelerini ertelemen gerektiğini gösteriyor.

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Parasal konularda endişe artabilir! 19 Eylül 2020 burç yorumları