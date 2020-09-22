Hangi burçları iş hayatında değişiklik bekliyor? 23 Eylül 2020 günlük burç yorumları

23 Eylül Çarşamba günü bazı burçları duygusal bir gün beklerken bazı burçları sağlık problemleri bekliyor. Günlük burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. Çarşamba günü Boğa ve Akrep burcu önemli destek alabilir. Yay burçlarının ise sağlık problemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Oğlak burcu yarın sabah rüyaların etkisiyle uyanabilir. 23 Eylül 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay çarşamba günü Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde aldanmalara açık olabilirsin. Temkinli olmalısın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru hayatındaki bir eril figürden olumlu bir destek görüyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında partnerinle birlikte olmak isteyebilirsin. Gün içerisinde sıkışmışlık hissi yaşayabilir, kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. İkili ilişkilerin öne çıkıyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru alacağın destekler seni mutlu ediyor.

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23 Eylül Çarşamba burç yorumları