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  • Hangi burçlar haftaya güzel başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:44 | Son Güncelleme:

Hangi burçlar haftaya güzel başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

Hangi burçlar haftaya güzel başlayacak" 26 Ekim 2020 burç yorumları

26 Ekim 2020 burç yorumları merak ediliyor. Haftalık burç yorumları pazartesi günü araştırılıyor. Koç burcu haftaya güzel başlayacak, Yengeç burcunu yurt dışı ile ilgili konular bekliyor. Günlük burç yorumları sizlerle...

26 Ekim 2020 burç yorumları araştırılıyor. Ay, Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiş yapacak. Koç burcu haftaya güzel başlayacak, Yengeç burcunu yurt dışı ile ilgili konular bekliyor. Terazileri ise mutlu bir gün bekliyor. İşte günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Gece saatlerinde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Pazartesi günü seni bekliyor. Ay gece saat 00.18’de Balık burcuna geçiş yapacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay 26 Ekim Pazartesi günü saat 00.18’de Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca sevdiğine açılman için enerjiler destekleyici gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın burç değiştireceği Pazartesi günü boyunca dengesiz enerjiler seni sarabilir. Yönetici gezegenin Merkür ile Ay’ın uyumlu açıları iletişim adına seni destekleyici çalışıyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazartesi günü sabah erken saatlerden itibaren yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Söylemlerinde iddialı bir tavır içerisinde olabilirsin. 

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Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları
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Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

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