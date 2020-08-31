Hangi burçlar eylül ayına şanslı başlayacak? 1 Eylül 2020 günlük burç yorumları

Yüksek enerjili geçen ağustos ayının ardından eylül ayı burç yorumları içinize su serpecek. Eylül ayı duygularınızı yoğun yaşadığınız, fedakârlık göstereceğiniz ve motivasyonuzun yoğun olacağı bir ay olabilir. Eylül ayı burç yorumları ne söylüyor? Hangi burçlar eylül ayında daha şanslı olacak? 1 Eylül Salı günü Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. 1 Eylül 2020 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 1 Eylül Salı günü Koç burcu güne enerjili ve mutlu başlayacak. Ay boşlukta olacağından Boğa ve Kova burçlarının yeni bir iş başlatmamaya özen göstermesi gerekiyor. Akrep burcunu ise aktivitelerle dolu bir gün bekliyor. Günlük burç yorumları eylül ayına enerjili başlıyor. İşte 1 Eylül 2020 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Eylül Salı günü Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek bir şekilde işe gidebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Salı sabah 07.56 ile 12.34 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta olacak. Sportif faaliyetler açısından sabah saatleri daha uygun olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Salı günü saat 13.42 de gerçekleşecek olan Merkür Plüton arasındaki uyumlu açılma etkisi ile zihinsel gücün yükseliyor. Olayların arkasındaki gerçekleri anlayabileceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcuna geçeceği Salı günü yurt dışı ile ilgili konular önemli hale gelebilir. Fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Gözlemci tarafının daha etkin olduğu bugün ortak paylaşımların ile ilgili bir takım şeyleri daha net bir şekilde kavrayabiliyorsun. Araştırmacı tarafın öne çıkıyor.

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Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?