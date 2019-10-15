Bu besinler tok hissetmenizi sağlıyor! İşte listesi

Lifler bitkilerin temel yapısını oluşturan, içinde pek fazla kalori bulunmayan organizmalardır.

LİFLİ YİYECEKLERİN FAYDALARI NELERDİR?

Lifli yiyecekler kalp-damar sağlığı için iyidir. Fazla kiloları vermeye yardımcı olur. Lifli yiyeceklerin tüketilme sırasında daha çok çiğnendiği gözlemlenmiştir. Fazla çiğnemek fazla yemek yemekle ters orantılıdır. Ayrıca lifli yiyecekler midede daha çok yer kaplayıp daha fazla tokluk hissi yaratırlar. Lifli yiyecekler kalori açısından düşük kaloriye sahip besinlerdir. Lifli yiyecekler aynı zamanda cildinizi de güzelleştirir. Cilt güzelliğinizi koruyup arttırmanıza yardımcı olur. En büyük cilt problemlerinden olan akne ve sivilcenin oluşumunu engeller.

TOK TUTAN LİFLİ YİYECEKLER HANGİLERİ?

Lifli yiyecekler, diğer bir tabirle posa; tam buğday taneleri, bunlardan yapılmış tahıl ürünleriyle, sebze ve meyvelerde (özellikle meyve kabuklarında) bol miktarda bulunur. Tahıl ürünlerinin lif oranının ve kalitesinin korunması için, tahılın saflaştırılmamış olması gerekir. Bunun yanı sıra, kuru erik, armut, portakal, greyfurt, soğan, tatlı patates, taze fasulye, nohut, bezelye, karnabahar, badem, kahverengi pirinç, kabak, salatalık, incir, enginar, ahududu, böğürtlen, mercimek, şalgam, soya fasulyesi, patlıcan, mısır, kuru şeftali, lahana, muz, domates, kayısı, kiraz, havuç, çilek, erik, brokoli, elma, avokado, müsli gibi yiyeceklerde lif oranı oldukça yüksektir.