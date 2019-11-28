Bu besinleri tüketenler karaciğerini koruyor! İşte karaciğeri koruyan besinler

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi, karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalı. Doğru yiyecekler antioksidan etkileriyle karaciğeri temizliyor ve koruyor.

PEKİ BU YİYECEKLER NELERDİR?

Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

Havuç ve kırmızı pancar: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

Elma: Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur. Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

Brokoli ve karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

Enginar: Enzim üretimini destekler.Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

Zerdeçal: Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır.

Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.