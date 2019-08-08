Hangi balık ne zaman yenir sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Balık türleri ülkemizde oldukça fazladır. Bu nedenle balıkların hangi ayda yenilebileceği de belirlenmiştir. Balık türlerine örnek olarak hamsi, kefal, sardalya, istavrit örnekleri verilebilir. Bu örnekler arasından hamsi, ocak ve şubat ayında tüketilmektedir. Detaylar haberimizde...

HANGİ BALIK NE ZAMAN YENİR?

Hangi ayda hangi balık yenmeli sorusuna sebep olan damak tadına dikkat edenlere küçük tavsiyeleri var uzmanların. Her balığın yağlandığı zaman farklıdır.

Kasım ayında en lezzetli yenen balıklar uskumru, hamsi, sardalya ve palamut.

Hamsi

En lezzetli olduğu zaman: Kasım, Aralık, Ocak,Şubat

Kefal

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,Kasım

Sardalya

En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül

İstavrit

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık

Lüfer

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık

Palamut

En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık

Uskumru

En lezzetli olduğu zaman: Ekim, Kasım, Aralık

Levrek

En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs

Mezgit

En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs

Barbun

En lezzetli olduğu zaman: Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim,

Tekir

En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Aralık

Kalkan

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Nisan

Çipura

En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

Torik

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat

Kılıç

En lezzetli olduğu zaman: Mayıs