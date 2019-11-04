Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel o yorum üzerine çok korktu!

7.5 aylık hamile olan Gamze Erçel, anne olmak için gün sayıyor. Eşi Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, sosyal medyadan kendisine gelen bir yorum sonrası endişeye kapıldı

Doğacak kızları için geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenleyen Gamze Erçel, kızına hayatını kaybeden annesinin adını vereceğini açıklamıştı.

Kızına Aylin Mavi adını verecek olan Erçel, bir takipçisinin, "Duyduğum şey ne kadar doğru bilemem ama bebeğinize annenizin ismini vermek istiyormuşsunuz. Annenizi yaşatmanız çok güzel bir davranış ama bence doğru değil çünkü isimlerin enerjileri vardır.

Günümüzde de bunun birçok örneği var. Annenizin hastalığı bebeğinizde devam edebilir.

Lütfen o küçük meleğin yaşamını bu kadar tehlikeye atmayın" yorumuna cevap verdi.

Gelen bu korkutucu mesajın ardından Hande Erçel, "Böyle birkaç mesaj okudum. Ne kadar doğru sizce, inanan var mı?" diyerek anket düzenledi. Ankette 'Hayır' seçeneği %73 ile önde gidiyor.

İsim konusunda gelen eleştirilere de açıklık getiren Erçel, "İsminden tabii ki vazgeçmedim arkadaşlar, bir sakin... Biz ilk ismini koyarken bile Aylin Mavi koyalım ama Mavi ismini kullanalım demiştik. O yüzden şimdi Mavi yazdım" açıklamasını yaptı.