Cheesecake'i böyle yemediniz! İşte hamursuz limonlu cheesecake tarifi

Birçok insanın damak tadıyla örtüşen, sevilen tatlı cheesecake'in özel tarifini Zelal Güneri yazdı. Güneri'nin tarifine göre cheesecake'i hamursuz şekilde yapmak mümkün. Pratik ve lezzetli tarifin detayları haberimizin devamında... İşte limonlu cheesecake'in lezzetli tarifi...

Malzemeler :

*1 paket toz şanti

*2 su bardağı süt

*1 adet rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyu

*2 adet yumurta beyazı

*1 paket lanet peynir.

*3 çorba kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Krem şanti köpürene kadar çırpıyoruz.içine labne peyniri ilave ediyoruz.Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile köpürtüyoruz.üzerine pudra şekerini ilave ediyoruz karıştırıyoruz ve köpürtülmüş şantinin içine ekliyoruz.Bu karışımın içine limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekliyoruz.İstediğiniz kaşının içini streç film ile kaplıyoruz.Bu stresli kalıbın içine hazırladığımız harcı doldurup bir gece derin dondurucuda beklettikten sonra çıkartıp dilimler şeklinde kesiyoruz.Üzerini dilediğiniz sosla süslüyorsunuz.

Not: Limon suyu yerine portakal suyu da ekleyebilirsiniz.