Hamsi kuşu tarifi nasıl yapılır? Hamsi kuşunun püf noktası

Hamsi kuşu tarifi hamsilerin köfte gibi şekil verilmesiyle iç harç koyularak yapılan balık tarifidir. İç koymadan da yapabileceğiniz hamsi kuşu tarifi için evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. İşte hamsi kuşunun püf noktası ve malzemeleri...



HAMSİ KUŞU TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 kg hamsi

1 kase mısır unu

1 demet taze soğan

2 soğan

3 yumurta

Yarım demet maydanoz

Tuz

karabiber, Kuru nane

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?



Hamsi kuşu için önce hamsileri kılçığına varana kadar temizleyin.

Ayrı bir kâsede yumurtaları çırpın. İç malzeme için, taze soğanı ve maydanozu temizleyip minik minik doğrayın. Kıyılmış soğanlar, 2 tatlı kaşığı mısır unu, maydanoz, tuz ve baharatı bir kâsede iyice karıştırın.

Hamsilerden iki tanesini tezgahın üzerine alın. Hazırladığınız iç malzemeyi üzerine yayıp üzerini tamamen kapatacak şekilde iki hamsiyi birleştirin.

Avucunuzun içinde sıkarak köfte şeklini verin. Malzeme bitene kadar aynı aynı işleme devam edin.

Hazırladığınız hamsi yumrularını önce çırpılmış yumurtaya sonra mısır ununa bulayın. Kızgın yağda ya da fırının ızgara bölümünde kızartın. Hamsi kuşu tarifi hazır. Sıcak servis yapabilirsiniz.

HAMSİ KUŞUNUN PÜF NOKTASI

Balıkların taze olması önemlidir. Hamsilerin yağı çekmemesi için kızgın yağda kızartılması lezzeti artıracaktır.