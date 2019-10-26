Hamilelikte uyku düzeni sağlayacak 8 öneri

Hamilelik döneminde annelerin vücuduna salgılanan progesteron hormonu yükseliş gösterir. Bu hormonun yükselişe geçmesiyle birlikte anne adaylarında yorgunluk, halsizlik ve dinlenme isteği oluşur. Gün içerisinde ufak ufak uyuklamalar geçirirler. Bu uyuklamalar uyku düzenlerini bozmada rol oynar. Gün içerisinde uyuyan anne adayları gece uykuya geçmede sıkıntı yaşarlar.

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde de bebeğin gelişim göstermesi, annenin göğüslerinde hassasiyetin başlaması ve rahmin idrar torbasına yaptığı baskıdan kaynaklı sık sık tuvalet ihtiyacı gibi sebepler anne adaylarını uykusuz bırakarak uyku düzenini bozan etkenler arasında yer alır.

HAMİLELİKTE UYKU DÜZENİNE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLER NELERDİR?

Hamilelik döneminizde çay, kahve, kola gibi asitli ve kafein içeren içeceklerden uzak durmaya özen gösterin. Kullanımınız az ise akşamları kullanmamaya dikkat edin.

Hamilelik döneminde büyüme gösteren rahminiz idrar torbasına baskı yapacağından yatmadan 2-3 saat önce sıvı alımlarınızı en aza indirin. Bu şekilde geceleri daha az tuvalet ihtiyacı duyacak ve uykunuzu daha az böleceksiniz.

Gün içerisinde bol sıvı almayı eksik etmeyin.

Uyku düzeninizin tam anlamıyla oturabilmesi için uyuyacağınız vakti belirleyin ve her gün aynı saatte yatağınıza gidin.

Hamilelik dönemlerinizde uykunuzda rahat etmeniz uyanmamanıza neden olur. Yattığınızda rahat etmek için yastıklardan yardım alın. Yastıkları belinizin ve karnınızın altına koyabilir, bacaklarınızın arasına yerleştirebilirsiniz.

Yatağınıza rahatlamış bir şekilde gitmek güzel bir uyku çekeceğiniz anlamına gelebilir. Bu yüzden yatmadan önce ılık bir duş alarak kendinizi rahatlatabilir ya da bir bardak süt içebilirsiniz.

Uykunuzdan kramplardan dolayı uyanmak istemiyorsanız yatmadan önce vücudunuzu iyice gerin. Günlük hayatınızda da kalsiyum alımınıza dikkat edin. Kramplarınız devam ediyorsa doktorunuza danışın.

Uykunuzda aldığınız pozisyonda düzeniniz için önemli bir etkendir. Kendinize uyuma pozisyonu bularak uyumanız rahat etmenizi sağlar. Önerilen uyku pozisyonu sol tarafınıza doğru yan yatmaktır.

Uykularınızdan rüya ve kâbuslarla uyanmamak için zihninizi boşaltın ve olumlu şeyler düşünün. Rüya ve kâbuslar bilinç altının yansımasıdır.