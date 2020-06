Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler

“Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hamilelik sürecinde beslenme büyük bir öneme sahip. Fakat bu dönemde bazı hamilelerde mide bulantısı beslenme durumunu engelleyebiliyor. Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelecek yiyeceklerin başında ekmek, tost, kraker, pirinç ve makarna geliyor.

Un ve karbonhidrat içeren yiyecekler basit ve sindirimi kolaylaştırır.

Hazır et suları yerine et veya tavuk lifleri ve bazı kök sebzeler içeren sulu et suları tüketilmeli.

Tek seferde çok fazla yemek tüketmemeli. Özellikle birçok hamile “Çift can taşıyorum, çok yemeliyim.” diyerek kendini zorluyor. Doyduğunu anladığın an yemeği bırak.

Tuz oranı yüksek ve seni susatacak yiyeceklerden kaçınmalısın. Çok fazla tuz vücutta su tutulmasına neden olur ve aşırı ödeme yol açarak, tansiyonunu yükseltebilir.

Taze ekşi limon veya limon suyu katılmış bir bardak soğuk su yatıştırıcı olabilir. Misket limonu, ahududu ve limonata başka yapacak bir şey olmadığında denenmiş ve test edilmiş favorilerden bazılarıdır.

Jöle, sütlü tatlılar, pirinç kreması ve pirinçli puding (sütlaç) gibi soğuk yiyecekler bazı kadınlarda işe yarar.

Tat alma merkezlerinizi harekete geçiren ve dilde daha mayhoş bir his uyandıran ekşi yiyecekler de iyi gelebilir.

Yeşil elma, hurma (Trabzon hurması vs.), greyfurt ve portakal bu konuda etkili olabilir.