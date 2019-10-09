Hamilelikte kramp sorununa çözüm nedir? İşte yanıtı

Hamilelik dönemi pek çok değişimi aynı anda yaşadığınız dokuz aylık bir süreçtir. Bununla birlikte bu süreç, yarattığı değişimlerle birlikte bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Hamilelik süresince yaşayacağınız sorunlar bu sürecin doğal bir parçasıdır ve doktorunuzun yardımı ile üstesinden gelebileceğiniz problemlerdir.

Bu sorunlardan bir tanesi de hamilelikte görülen kramp problemidir. Hamilelik süresinde krampların oluşmasının pek çok sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi kilo alımıdır. Hamilelik süresince bebeğinizi yeteri kadar besleyebilmek adına biraz kilo alacaksınız. Bu durum son derece normaldir. Bu kilolar doğal olarak vücudunuza yük olmaya başlayacak. Vücudunuza yüklenen bu yükün artması ile birlikte toplardamarlarınızdaki kan akışı değişkenlik gösterecek ve o bölgede yolunda gitmeyen durumlar kendisini kramp olarak gösterecektir.

Bununla birlikte özellikle yaz aylarında su tüketiminiz az ise bu durum da kramplara sebep olabilmektedir. Hareketsiz kalmak ve sürekli oturmak veya uzanmak da bunlara sebep olabilir. Bununla birlikte bunun dozunu ayarlamak önemlidir. Çünkü çok fazla ayakta kalmak da bu soruna neden olabilmektedir.

HAMİLELİKTE KRAMP NE ZAMAN VE NE SIKLIKLA OLUR?

Hamilelik döneminde krampların sıklaşmaya başladığı dönem, bebeğinizin büyüdüğü 3. ay ve aylarda belirgin bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte bu durum annenin bünyesine göre değişebilmektedir. Krampların görülme sıklığı da aynı şekilde annenin bünyesine bağlı olarak değişim gösterebilir. Peki hamilelikte kramp sorununa nasıl çözümler üretilebilir?

HAMİLELİKTE KRAMP SORUNA ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Hamilelikte kramp soruna çözümler nelerdir sorusuna cevap olarak öncelikle krampa sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ve bu sorunu mutlaka doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Bununla birlikte alacağınız bazı önlemlerle siz de kramp sorununa çözümler üretebilirsiniz.

İlk olarak gün içerisinde çokça su içmeniz gerekmektedir. Günde en az 2 litre su içmeniz bu soruna çözüm oluşturmakta size yardımcı olacaktır.

Her gün bir miktar yürüyüş yapmaya çalışın. Bu yürüyüş miktarı sizin bünyenize bağlı olarak değişmelidir. Burada önemli olan koşul kendinizi yormamanızdır. Bu yürüyüşler sırasında derin ve düzenli nefesler almak kan dolaşımınız açısından rahatlatıcı olacağından kramp problemine de çözüm olabilmektedir.

Beslenme düzeniniz ve tükettiğiniz besinler de oldukça önemlidir. Bu süreçte vitamin, protein ve mineral bakımından zengin şeyler tüketmeniz tavsiye dilmektedir.

Son olarak gün içerisinde çok hareketsiz kalmak da krampa yol açabildiğinden hamilelikte kramp sorununa bir çözüm de hareketsiz kalmanın önüne geçmektir.