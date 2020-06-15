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  3. Hamilelikte kontrolsüz kilo almayın çünkü...
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:24 | Son Güncelleme:

Hamilelikte kontrolsüz kilo almayın çünkü...

Hamilelikte kontrolsüz kilo almayın çünkü...

Kontrolsüz kilo alma durumu özellikle anne adayları için büyük bir sorun. Sağlık için her bireyin dikkat etmesi gerekirken hamilelerin kilo kontrolünün ve vitamin desteğinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, hamilelikte ideal kilo için uyarılarda bulundu.

Hamilelikte ideal kilo nedir? Anne adaylarının kilo kontrolü nasıl olmalıdır? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Hamilelik dönemi için anne adaylarına kilo kontrolü ve vitamin desteğinin hem kendi hem de bebeğin sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, hamilelikte ideal kilonun nasıl olması gerektiğini anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, hamilelik dönemi için anne adaylarına kilo kontrolü ve vitamin desteğinin kendileri ve bebeklerinin sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak düzenli muayeneye işaret etti.

HAMİLELİKTE İDEAL KİLO NE OLMALIDIR?

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, şu şekilde konuştu:

"İdeal olan bir gebelik, 10-12 kilo ile bitmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında ortalama yarım ile 1 kg diğer aylarda ise 1-1,5 kg alınması önerilmektedir. Bir anne adayının gebelik boyunca normal kaloriye ek olarak günlük ortalama protein, kalori ve kalsiyum ihtiyacı doğmaktadır. Fetüsün kemik ve diş yapısı ile sağlıklı gelişimi açısından vitamin ve mineraller çok önemlidir. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için gebeliğe ideal kiloda başlamak gerekir. Her anne adayı gebe kalmadan 3 ay önce mutlaka folik asit yani B9 vitamini desteği almalıdır. Anne karnındaki bebeğin sinir sistemi gelişiminde önemli bir yer tutan folik asidin gebelik süresince de alınması önerilmektedir.” 

Diyetisyen Mutlu, bu anlamda anne adaylarının mutlaka bu süreç içinde doktor kontrolünde olup, mutlaka kendisine verilen kilo ve vitaminlerle ilgili uyarıları dikkate almasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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