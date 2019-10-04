Hamilelikte en zararlı 5 yiyecek!

Hamilelikte diyete başvurduğumuzda, kalorileri kısıtlamak ya da kilo vermeye çalışmak anlaşılmamalıdır. Hamilelik sırasında kilo vermek için diyet yapmak, özellikle de bir kilo kaybı rejimi demir, folik asit ve diğer önemli vitamin ve mineraller gibi önemli besinleri kısıtlayabileceğinden, sizin ve bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

Gün boyunca çeşitli yiyecekler yiyebilmek her zaman önemlidir; hem sizin hem de bebeğinizin ihtiyacı olan besinleri aldığınızdan emin olun.

HAMİLELİKTE ZARARLI AZI YİYECEKLER

Pastörize edilmemiş (çiğ) süt ve meyve suları

Enerji içecekleri ve aşırı kahve

Şekerli yiyecekler

Soda ve şekerli içecekler

Yüksek sodyumlu gıdalar

Meyve ve Sebzeler: Meyveler ve sebzeler, özellikle C Vitamini ve Folik Asit olmak üzere birçok önemli besin maddesini içerir. Gebe kadınlar günde en az 70 mg C vitamini ihtiyaç duyarlar. Bu meyveler portakal, greyfurt ve ballı bezelye ve brokoli, domates ve Brüksel lahanası gibi sebzelerde bulunur. En az 2-4 porsiyon meyve ve günde 4 veya daha fazla porsiyon sebze yemelisiniz.

Ekmekler ve Hububatlar: Vücudun ana enerji kaynağı, ekmek ve tahıllarda bulunan temel karbonhidratlardan gelir. Tam tahıl ve zenginleştirilmiş ürünler, demir, B Vitaminleri, lif ve hatta bazı proteinler gibi önemli besin maddeleri sağlar. Müstahkem ekmek ve tahıldan gerekli miktarda folik asit alabilirsiniz.

Protein: Et, kümes hayvanları, balık, yumurta ve fasulye, hamilelikte gerekli protein, B vitaminleri ve demir içerir. Gelişmekte olan bebeğinizin özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde bol miktarda proteine ihtiyacı var. Ütü, büyümekte olan bebeğinize oksijenin taşınmasına yardımcı olur ve ayrıca yorgunluk, halsizlik, sinirlilik ve depresyon gibi semptomlardan kaçınmak için kaslarınıza oksijen taşır.

Balık ve diğer bazı deniz ürünleri, kurallar dahilinde, hamilelik için iyi bir beslenme seçeneği olabilir. Yüksek düzeyde cıva içeren balıklardan kaçınılmalıdır. Günde en az 3 porsiyon tüketmelisiniz.

Süt Ürünleri: Gebeliği desteklemek için günde en az 1000 mg kalsiyum gereklidir. İyi kalsiyum kaynakları arasında süt, peynir, yoğurt, kremalı çorbalar ve pudingler bulunur. Yeşil sebzeler, deniz ürünleri, fasulye ve kuru bezelyelerde de bazı kalsiyum bulunur. Günde en az 4 porsiyon süt ürünü tüketmelisiniz.

Unutmayın, doğum öncesi bir vitamin veya başka bir takviye sadece hamilelik sırasında sağlıklı bir beslenmeyi tamamlayabilir.