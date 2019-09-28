Hamile kadınlarda diyabetin 9 riski

Şeker hastalığı, öteki adıyla diyabet hastalığı vücudumuzda pankreasın yetersiz ürettiği insülinden kaynaklıdır. Vücudumuzun glukoza yani şekere ihtiyacı vardır ve kan yoluyla glukoz hücrelere taşınmaktadır. Hücreler enerji için aldığı yağlar, karbonhidratlar ve proteinleri kullanır. Kandaki bu glukoz yani şeker insülin adı verilen bir hormon tarafından denetlenmektedir. Glukoz kan dolaşımdan pankreasa geçiş yaparken burda insülin üretir.

Bu sayade insülin ile kandan alınan glukoz hücrelere paylaştırılır. İnsülinin asıl göre şekeri hücre içine almaktır. Şöyle söylenebilir ki; kan şekeri normal seviyeye ulaşınca insülin üretimi seyrelir. Eğer bu üretim yeterli olmazsa bu durumda hücreler insülie normal tepki vermez ve direnç başlamış olur. Bununla beraber glukoz hücre içine giremediği ve kan şekeri düzeyi oldukça yüksek kalır.Ortaya çıkan bu durum yüzünden diyabet adı verilen şeker hastalığı meydana gelmiş olur ve bu da bir çok rahatsızlıklar yol açabilir.

Şeker hastalarını son yıllarda şu iki şekilde ayırlamaktadırlar: Tip 1 ve Tip 2. Birinci tip için insülinin pankreasta üretildiğine şahit olmayız ya da çok az üretir. Bu tip genelde gençler ve çocuklarda oluşur. İkinci tip için ise; insülin üretiliyor fakat hücreler ayrıca buna direnç gösteriyor. İşte bu yolla insülin kimi zaman yetersiz kaldığı durumlar oluyor. Yemek sonraları kan şekeri enerji üretmez işte bu tip hastalar da orta yaş ve onun üzeri olan kısımdır. Peki, şeker hasatalığı hamilelerde görülürse ne olur?

HAMİLELİKTE DİYABET NEDİR?

Kimi kadınların henüz hamile olmadan önce de vücudunda zaten şeker hastalığı (pregastasyonel diyabet) vardır fakat kimilerinin ise hamilelik dönemi şeker hastalığı, (gestasyonel diyabet) meydana gelir. Hamilelik öncesi diyabet yani pregastasyonel diyabet, doktor gözetiminde kesinlikle kontrol altına alınmalı çünkü aksi takdirde hamilelikte bu sorunla uğraşmak başlı başına bir dert haline gelecektir.

Diyabetin belirtilerinı çoğu kadın bilmemektedir ve bu yüzden önlem almak da hayliyle gecikmektedir. Eğer vücudunuzda;

Sürekli olarak susuzluk hissiyatı

Çok fazla iştah açılması

Kilo kaybetme durumu

Sürekli olarak elden ayaktan düşüren yorgunluk

Normalden fazla idrarın olması ve sıklıkla gelmesi

Bu ve buna benzer durumlar meydana geliyorsa bilin ki diyabetin habercisidir. Hamilelik her ne kadar zorsa, buna ayrıca diyabetin de eklendiğini düşündüğünüzde hem annenin hem de bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir.

HAMİLELERDE DİYABETİN RİSKLERİ

Öncelikle, pregestasyonel diyabet olan hastalarda(doğumdan öncede şeker hastalığı taşıyan hastalar) hamilelik dönemi bebekte bazı anomalilerin görülme riski olduğu fakat diğerinde olmadığı söylenmektedir.

Eğer hamileler, hamilelik esnasında bu hastalığa yakalandılarsa yüksek tansiyon tavan yapabilir.

Kanda bulunan şeker miktarı bebeğin iri olmasını sağlar fakat bu hiç de olumlu bir sonuç değildir çünkü bu durum anneyi sezaryan olmasına sebebiyet verir. Ayrıca iri olan bebekler için doğumdan önce ve sonra birçok problemler meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları: Omuz takılması,doğum tramvası vb.

Bebeğin iri doğması, aşırı kilolu olması anneye doğum sırasında sıkıntı yaratabilir.

Vaktinden erken doğum riski oluşmaktadır.

Diyabetli hamilelerde bazı enfeksiyonlar meydana gelir bunlardan bazıları; üriner sistemi ve yara yeri enfeksiyonu, solunum yolu ve doğum sonrası enfeksiyonlarıdır.

Hamilelik öncesi diyabeti olanlarda plasental fonksiyon yetersiz olunca bebeğin gelişme geriliği yaşadığı saptanmıştır.

Diyabetli hamilelerde aşırı kusma ve enfeksiyonlar yüzünden bazı ilaçlar diyabetik ketoasidoz oluşturur.

Bebeklerin ölüme yol açtığı gibi ayrıca bazı hastalıkları meydana gelebilir. Bunlar: Havale, sarılık geçirme,solunum zorluğu