Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelik döneminde kadınların yaklaşık yüzde 80’inde görülen aşermenin sağlıksız yaşanması durumunda ağız ve diş sağlığını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, hamilelikte diş ağrısı ve diş çürümesi hakkında anne adaylarını bilgilendirdi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Rukiye Parlak, gebelik döneminde kadınların yaklaşık yüzde 80’inde görülen aşermenin sağlıksız yaşanması durumunda ağız ve diş sağlığını tehlikeye soktuğunu söyledi.

Tatlıya ve abur cubura duyulan aşırı istek ve ihmal edilen ağız hijyeninin, hamilelik döneminde dişlerin çürümesini hızlandırdığını söyleyen Dt. Rukiye Parlak, hamilelik planlayan anne adaylarının, gebelik öncesinde diş kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı.

“AŞERME DİŞ ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLABİLİYOR”

Anne adaylarının hamilelik döneminde en çok karşılaştığı durumlardan biri olan ve bir gıdayı çok fazla tüketme isteği anlamına gelen aşermenin, diş sağlığını olumsuz etkileyebildiğini anlatan Parlak, eğer hamilelik planlanıyorsa, öncesinde diş kontrolünün önemli olduğunu ve ilk 3 aylık dönemde temizlik yapılması gerektiğini söyledi.

Hamilelik döneminde bulantı olması durumunda diş ve ağız bakımına yeterli özen gösterilmediğini belirten Parlak, temizliğin aksatılmasının hormonların da değişmesine bağlı olarak dişeti iltihabına neden olacağı uyarısında bulundu.

DİŞ ÇÜRÜMESİ EN ÇOK HAMİLELİK DÖNEMİNDE GÖRÜLÜYOR

Her hamilelikte annenin bir dişini kaybedeceğinin yanlış bir inanış olduğunu anlatan Parlak, şöyle konuştu:

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Hamilelik döneminde diş ve ağız bakımına özen gösterilmemesi ve temizliğinin aksatılması durumunda anne adaylarının dişeti iltihabı ile karşı karşıya kalacağını belirten Rukiye Parlak diş sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

“Her gün en az iki kez, mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Her gün tüm dişlerde diş ipi ile arayüz temizlik işlemi yapılmalıdır. Sabah diş fırçalamak rahatsızlık veriyorsa ağız su veya gargaralarla çalkalanmalıdır. Dengeli beslenme ile doktor kontrolünde C ve B12 vitamin destekleri de ağız sağlığının sürdürülmesi açısından önemlidir. Diş hekimine daha sıklıkla gidilmesi de etkin plak kontrolünü sağlayarak gingivitis oluşmasını önler. Plak kontrolünün sağlanması aynı zamanda dişeti irritasyonunu ve hamilelik tümörlerinin oluşma riskini de azaltır.”