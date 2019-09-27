Hamilelikte şişen ayaklar için 15 etkili çözüm!

Hamilelikte kadın vücudundaki değişikliklerden biri, vücut sisteminde damarlarda taşınan kan miktarıdır. Özellikle gebeliğin 6. ayından sonra vücuttaki kan miktarı yaklaşık %50 oranında artar. Buna bağlı olarak vücut su tutar ve ödemler ortaya çıkabilir. Ödem oluşması sonucunda hamilelikte ayaklarda şişlik meydana gelebilir. Bu durum bazı gebeliklerde o kadar şiddetli görülür ki, gebe kadında yürüme zorlukları görülebilir.

HAMİLELİKTE ŞİŞEN AYAKLARIN ŞİŞLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Özellikle hamileliğin 6. ayından itibaren çok fazla ayakta kalmamaya çalışın.

Halihazırda kullandığınız ayakkabılardan 1 veya 2 numara daha büyük ayakkabıları evde hazır edin.

Topuklu ayakkabı kullanımından kaçının.

Proteinli gıdalar gereğinden fazla tüketmeyin. Soda ve kolalı içeceklerden uzak durun.

Günde ortalama 8-9 bardak su tüketmeye özen gösterin. Su ödemin temizlenmesine yardımcı olarak şişliği en aza indirecektir.

Ayaklarınızı gün içerisinde egzersiz niyetine sık sık yukarı kaldırın. Bu egzersiz ayaklardaki şişliğin inmesine yardımcı olacaktır.

Eğer imkânınız var ise havuzda bol bol yüzün.

Çok sıcak havalarda durmayın. Mümkün mertebe serin ortamlarda bulunmaya çalışın.

Ayakların doğrudan yerle temas ettiği oturma pozisyonundan kaçının. Bununla beraber bacak bacak üstüne atma gibi rahatsız ve kan dolaşımına mani oturma şekillerinden de uzak durun. Ayaklarınızı uzatarak oturmayı tercih etmelisiniz.

Varsa doktorunuzun tavsiye ettiği diğer gebelik egzersizlerini ihmal etmeyin.

Ayaklarınızı ufak bir top üzerinde yuvarlayarak, bir nevi masaj yapabilirsiniz.

Özellikle tuzlu yeme alışkanlığınızı azaltın. Bununla birlikte, ayaklarınızı içerisine bir miktar tuz atılmış soğuk su içerisinde bir müddet bekleterek de rahatlatabilirsiniz.

Ayak taban desteği olan pamuklu çoraplar giyin, naylon çoraplardan uzak durun.

Bunları uygulamanız durumunda ayaklarınızdaki şişlik azalacaktır.

AYAK ŞİŞMESİNİN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ KİŞİLER KİMLERDİR?

Yoğun çalışan kadınlarda, beslenme alışkanlığı düzenli olmayanlarda, varis benzeri damar yolları rahatsızlığı olanlarda, çoklu gebelik ile karşı karşıya olan kadınlarda, özellikle gebelik öncesinde fazla kiloları olan kadınlarda hamilelikte ayak şişmesi diğer anne adaylarına göre daha sık görülebilir.

DOKTORA DANIŞILMASI GEREKİLEN DURUMLAR NELERDİR?

Gebe ani ve hızlı kilo alıyorsa,

Ayaktaki şişme ile beraber şiddetli bir baş ağrısı da çekiliyorsa,

Ayaktaki şişlikler ağrılıysa ve yer yer kızarıklık varsa,

Gözlerde bozukluk yaşanıyorsa,

Sadece tek ayak şişiyorsa,

Tansiyon yükseliyorsa,

Ayaklar aşırı şişiyor ve beraberinde tansiyon da yükseliyorsa doktora başvurulmalıdır.