“Evde hamilelik testi nasıl yapılır?” sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Cinsel birliktelik sonucu kişiler gebe kalabilir. Gebe kalınıp kalınmadığı birkaç yöntemle öğrenilebilir. Bunlardan biri de evde yapılan hamilelik testidir. Bu testlere eczanelerden ulaşıla bilinir. Hamilelik testi her zaman kesin bir sonuç vermemektedir. Detaylar haberimizde...

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Genelde çoğu anne adayı, bir doktora gözükmeden önce testini evinde kendi yapmak ister. Piyasada bu büyük görevi üstlenecek birçok hamilelik testi ürünü bulabilirsin. Özetle hamilelik testleri, kandaki hCG hormonu seviyesini ölçer. Genel olarak prospektüsteki tüm talimatlara uyduğunda sonuç %97 oranında doğru çıkar. Bazı hamilelik testleri diğerlerinden daha hassas ve muadillerine göre daha pahalıdır. Bu testler, gebeliği diğerlerine göre daha erken tespit edebilir. Cinsel birliktelikten 8 gün sonra kanda bulunan 20 mlU ve üstü hCG hormonunu ölçerek doğru sonuç verebilir. Orta kalitedeki testler ise 50-100 mlU hCG’yi kanda tespit ettikten sonra doğru sonucu verebilir.

EN UYGUN ZAMAN SABAH!

Test sonuçlarında en doğru sonucu almak için testi uyanır uyanmaz ve fazla su içmeden yapmalısın. Fazla suyun idrarını seyrettiğini unutma.

HEYECANINI KONTROL ALTINA AL!

Testi uygulamadan önce talimatları doğru okuduğuna emin olmanın en iyi yolu gerginliği ve heyecanı bir kenara bırakmak… Derin bir nefes al, sakin olmaya çalış. Böylece talimatlara konsantre olup, yapman gerekenleri daha doğru bir şekilde okuyabilirsin.

SAATİNİ YAKININDA TUT!

Testin sonucunu doğru görebilmek için önerilen zamana dikkat etmelisin. Teste başlamadan önce zamanı bir yere not etmeyi ihmal etme.

Kimi testler idrarını test çubuğuna tutmanı isterken, kimi testler de idrarını bir kapta tutmanı ve çubuğu kaba batırmanı ister. Yöntemi her ne olursa olsun en kesin kuralın tek çizgi ise HAYIR, çift çizgi ise EVET anlamına geldiğini unutma. Sonuç EVET çıktığında artık hamilesin demektir. Şimdi bu güzel haberi kendini hazır hissettiğinde yakınlarınla paylaşabilirsin.

Bazen hamilelik testlerinden çizgiler bulanık olarak görülebilmektedir. Böyle bir durumda talimatları yeniden okuyarak gerekirse müşteri destek hatlarından yardım alabilirsin.