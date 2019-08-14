Hamilelik sürecindeki 5 önemli farklılık!

Hamilelik süreci anne için oldukça hassas ve dikkat edilmesi gereken dönem olarak bilinir. Hamilelik döneminde anne vücudunda görünen ve görünmeyen bazı değişimler olur. Tüm bu değişimlere rağmen hamilelik bir kadının yaşayacağı en güzel duyguların başında gelir. Hamilelik sürecindeki değişimleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
Hamilelik sürecindeki 5 önemli farklılık!

EN BÜYÜK PROBLEM ÇATLAKLAR

Çatlak oluşumunun nedenleri; hormonal değişim, derinin gerilmesi ve hızlı kilo artışıdır. Hormonal değişim vücudun bütün fonksiyonlarının değişmesi sırasında hormon dengelerinin artmasıyla meydana gelir. Hamilelik sırasında kadınlarda karın, göğüs, bel ve kalça bölgelerinde çatlaklara rastlanıyor. Hamileyken çatlaklar özellikle karın bölgesinde oluşur ve kaşıntıya neden olur. Mümkün oldukça kaşımamaya dikkat edin. Kaşıdığınız yerlerde iz kalma ihtimali var.

HAMİLELİKTE GÖĞÜSLERDEKİ DEĞİŞİM

İlk aydan itibaren göğüsler şişer, büyür ve daha da ağırlaşır. Batma meydana gelir. Birkaç hafta sonra göğüs uçları belli olur ve çevresi daha da koyulaşır. 8. haftaya doğru göğüs ucunda sivilceler meydana gelebilir. Bunlar yağ salgılarıdır. 4. aydan sonra göğüs ucundan sarımtırak, yapışkan sütten önce gelen bir sıvı çıkar. İlk hamileliğini yaşayan anneler bu sıvıdan tedirgin olur. Ama hamilelikte göğüsten sıvı veya süt gelmesi gayet normaldir.

HAMİLELİKTE SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sindirim de en büyük problem mide bulantısıdır. Sabahları daha çok başa gelen ve hamilelerin en çok sıkıntı çektikleri sorundur. Ama gün geçtikçe mide bulantısı azalır. Onun yerini iştahsızlık, yorgunluk ve uyku bozuklukları alır. Hamilelik hormonlarının değişmesinden dolayı, mide ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu da kabızlığa yol açar.

HAMİLELİKTE SOLUNUM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hamilelikte solunum yoluyla akciğerlere alınan hava hacmi artarak, bebeğin oksijen ihtiyacı karşılanır. Normal zamana göre hamile bir kadın 1/4 daha fazla oksijen yakar ve daha çabuk yorulur. Kan dolaşımında kalp daha hızlı atar.

HAMİLELİKTE PSİKOLOJİK DEĞİŞİMLER

Bu dönemde hamileler aşırı stres yaptıkları için karmaşık duygu durumları gözlenebilir.  Doğum anında yaşayacağı durumları daha önceden düşünerek endişe ve korku yaşar. Bu durum her ne kadar sadece anneyi etkiliyor gibi görünse de çevresinde yer alan kişiler de olumsuz etkileyebilir. 

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