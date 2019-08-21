Doğum sonrası estetik düşünenler 2 detayı atlamayın!

Doğum gerçekleştiren kadınlar doğum sonrası hormonel sebepler nedeniyle kilo alabilir. Doğum sonrası alınan kilolar ve vücudun belli bölümlerinde bozulmalar meydana gelebilir. Bu sebeple doğum sonrası bazı kadınlar estetik olma kararı alırlar. Ancak doğum sonrası estetik düşünenler için bazı detaylar hayli önem taşıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
Doğum sonrası estetik düşünenler 2 detayı atlamayın!

Hormonal sebepler nedeniyle hamilelik sürecinde vücutta birtakım değişiklikler yaşanır. Ödem ve dokularda görülen gevşeme ile birlikte deri altı dokusu kalitesini kaybeder ve çocuğun anne karnında büyümesi sonucunda ise çatlaklar meydana gelir. Bebeğin doğumuna kadar geçen sürede yaşanan kilo alımı ile birlikte kalça ve basen bölgelerindeki derinin kalitesi bozulur ve bunun sonucunda da selülitler ile yağ fazlalıkları ortaya çıkar. Bu tür değişimlerin en yoğun şekilde meydana geldiği yer ise meme ile karın bölgesidir.

DOĞUM SONRASI ESTETİK SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Doğumun ardından kadınlar tarafından en çok talep edilen estetik operasyonlar arasında meme ile karın gerdirme, liposuction ve vaginaplasti yer alır. Meme üzerinde uygulanan operasyonlar sayesinde meme büyütülebilir, küçültülebilir veya kısmen dikleştirilebilir. Karın germe işlemi esnasında ise sezaryen doğum sürecinde ortaya çıkan izin yol edilmesi talep edilmektedir.

Belli bir bölgedeki yağ dokularının alınması ve o bölgenin yeniden şekillendirilmesi anlamına gelen liposuction ise en çok karın, popo ve basen bölgelerinde tercih edilir.

Yeni doğum yapan kadınların sıklıkla başvurdukları bir yöntem olan vaginaplasti ise doğum esnasında tahribata uğrayan vajinanın eski haline döndürülmesi için uygulanır. Vajina iç dudaklarının küçültülmesi, yağ enjeksiyonu ve vajina daraltma gibi farklı çeşitleri bulunan bu operasyon türü de kadınlar arasında oldukça yaygındır.

ESTETİK OPERASYONLAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR?

Hamileliğin ardından ortalama iki yıl sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilen bu operasyonlar için doğum yapan vücudun toparlanabilmesi ve annenin süt verme işleminin üzerinden en az 4-5 ay geçmesi gerekmektedir. Doğum yapan kadınları olumsuz yönde etkileyebilecek olan vücutta yaşanan deformasyonlar, uygulanacak estetik operasyonlar sayesinde doğumdan önceki hallerine dönebilmektedir.

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