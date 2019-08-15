Hamilelik bulantısını geçirecek 7 öneri

Hamile kalmadan önce beslenme düzeninize çok dikkat etmemiş olabilirsiniz. Ancak gebelik başladıktan sonra yaşam ve beslenme tarzınızda bazı değişiklikler kaçınılmaz olacaktır. Bunun en temel sebebi ise yediklerinizin ve içtiklerinizin bebeğinize ulaşacak olmasıdır. Bu süreçteki bulantılarınızı hafifletecek önerilerimize yakından bakalım.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
15 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Hamilelik bulantısını geçirecek 7 öneri

Annelik serüveni hamileliğin zorlu dönemi ile başlar. Bebeğinizin karnınızdaki gelişim süreci sizin yedikleriniz ile doğru orantılıdır. Bu sebeple anne adaylarının gebeliği boyunca doğru beslenme hakkında kanıtlanmış bilgilerle hareket etmesi gerekiyor. Özellikle de hamile kadınların kabusu olan bulantının doğru gıdalar ile hafifletilmesi çok önemli bir unsurdur. Bulantılarınızı hafifletecek yiyecekleri sizin için derledik.

HAMİLELİK BULANTILARINI HAFİFLETECEK YİYECEKLER

•Un ve karbonhidrat içeren yiyecekler basit ve sindirimi kolaylaştırır. Ekmek, tost, kraker, pirinç ve makarna bu açıdan sana iyi gelebilecek yiyeceklerdir. 

•Hazır et suları yerine et veya tavuk lifleri ve bazı kök sebzeler içeren sulu et suları tüketmelisin. Bunları evde kendin hazırlayarak ya da birinden senin için hazırlamasını rica ederek daha doğal bir beslenme sağlayabilirsin. 

•Tek seferde çok fazla yemek tüketmemelisin. Doyduğunu anladığın an yemeği bırak. “Çift can taşıyorum, çok yemeliyim.” fikrini aklından çıkar. Bir kase çorbanın tamamını istifra etmek yerine bir kısmının midende kalması çok daha iyidir. 

•Tuz oranı yüksek ve seni susatacak yiyeceklerden kaçınmalısın. Çok fazla tuz vücutta su tutulmasına neden olur ve aşırı ödeme yol açarak, tansiyonunu yükseltebilir. 

•Taze ekşi limon veya limon suyu katılmış bir bardak soğuk su yatıştırıcı olabilir. Misket limonu, ahududu ve limonata başka yapacak bir şey olmadığında denenmiş ve test edilmiş favorilerden bazılarıdır. 

•Jöle, sütlü tatlılar, aj, pirinç kreması ve pirinçli puding (sütlaç) gibi soğuk yiyecekler bazı kadınlarda işe yarar. 

•Tat alma merkezlerinizi harekete geçiren ve dilde daha mayhoş bir his uyandıran ekşi yiyecekler. Yeşil elma, hurma (Trabzon hurması vs.), greyfurt ve portakal bu konuda etkili olabilir. 

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