Hamileler oruç tutarsa ne olur? Oruç anne karnındaki bebeğe zarar verir mi?

Ramazan'da merak edilen konulardan biri de anne adaylarının oruç tutmasıdır. "Oruç hamileleri nasıl etkiliyor? Hamile olan kişi nasıl oruç tutmalı?" şeklinde soruların cevabı merak ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Müstecep Kavrut, oruç tutmak isteyen anne adaylarının mutlaka doktorlarına danışarak, risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

Kavrut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamilelik sürecinde bebeğin gelişimine bağlı olarak anne adayının protein, enerji, sıvı, mineral ve vitamin ihtiyacının arttığını, bu nedenle uzun süreli aç ve susuz kalmanın annenin sağlığı ile bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini anlattı.

Hamilelikte oruç tutmanın kişisel bir karar olduğunu aktaran Kavrut, bu kararı vermeden önce gebeliğin evresinin, eşlik eden sistemik bir hastalığın ya da ek risk faktörünün olup olmadığının dikkate alınması, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerektiğini kaydetti.

Müstecep Kavrut, hamileliğin ilk 3 aylık döneminin bebeğin anne karnında hızlı büyüme ve gelişme dönemi olduğunu, bu dönemde bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişim gösterebilmesi için anne adayının gereken besin, vitamin ile mineralleri yeterli ve eksiksiz almasının büyük önem taşıdığını, hamilelerin bu süreçte oruç tutmak için uzun süre aç ve susuz kalmalarının, sıvı kaybı, kan şekeri ve tansiyon düşmesi ile bayılmalara yol açabildiğini aktardı.

"YETERSİZ SIVI ALIMI ERKEN DOĞUMA SEBEP OLABİLİR"



Kavrut, hamileliğin 4 ile 6 aylarının görece daha güvenli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: