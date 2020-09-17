Hamileler grip aşısı yaptırabilir mi?

Hamilelik döneminde grip aşısının uygunluğu anne adayları tarafından araştırılıyor. Gebelik döneminde grip aşısının önemini anlatan uzmanlar, Türkiye’de grip aşısı yaptırmak için Ekim-Kasım aylarının uygun olduğunu ve yapılan çalışmalara göre grip aşısının hamilelik döneminde herhangi bir zararı olmadığını söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Çapar, gebelik döneminde yaşanan enfeksiyonları ve bu dönemde grip aşısının önemini anlattı.

ENFEKSİYONA DİKKAT!

Gebelik sırasında geçirilen bazı enfeksiyonların hem bebek hem anne için sorunlar oluşturabileceğini ifade eden Çapar, şu bilgileri verdi:

"Enfeksiyon bebek ile anne arasında kan alışverişini sağlayan plasentayı etkileyerek bebeğinin gelişiminin bozulmasına neden olabilir. Erken doğum, düşük, ölüm doğum ve bebekte bazı sakatlıklarına neden olabilir. Doğum sırasında enfeksiyonlar eğer anneden bebeğe bulaşırsa enfeksiyonlar uzun süre devam edebilir. Gebelik sırasında bizim en sık rastladığımız enfeksiyonlar vajinal enfeksiyonlardır. Normalde gebelerde fizyolojik akıntı vardır. Her akıntı enfeksiyon değildir. Gebelikte mantar enfeksiyonları da rastlamaktayız. Bunlarında teşhisi ve tedavisi kolaydır. Tedavi edilmedikleri zaman erken doğuma ve doğum sırasında bazı sıkıntılara yol açabilirler."

"GEBELİK BOYUNCA GIDA HİJYENİNE ÇOK ÖNEM VERİLMESİ GEREKİR"



Gebelikte hormonal ve mekanik nedenlerle idrar yolları enfeksiyonlarının arttığını ifade eden Semra Çapar, önerilerini şöyle anlattı:

"Sık idrara çıkma, idrara çıkarken yanma gibi belirtiler gösterebilirken, hiç belirti göstermeden böbreklere kadar ciddi enfeksiyonlara yol açabilirler. Bu nedenle gebelerin, gebelik süresi boyunca idrar yolu tahlilleri yaptırması gerektirmektedir. Geçirilen enfeksiyonların cinsine, şiddetine, geçirildiği zamana göre bebekte ve annedeki etkileri değişebilmektedir. Parazit hastalığı gebeliğin ilk 4 ayında geçirildiğinde bebekte ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Tam pişirilmemiş et ve et ürünlerinin tüketilmesi ve kedi dışkısı ile bulaşabilen bir parazittir. Tedavisi mümkündür. Teşhis edildiğinde ilaç tedavisi yapılır. Ancak eğer tedavi edilmezse erken doğum, ölü doğum ve bebekte ciddi sakatlıklar yol açabilmektedir. Yine bir bakteri enfeksiyonu olan listeriyoz ise süt ve süt ürünleri ile genellikle bulaşan bir bakteridir. Ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle gebelik boyunca gıda hijyenine çok önem verilmesi gerekir. Gebelikte çocukluk çağında geçirilen suçiçeği, kızamıkçık enfeksiyonları da ciddi sıkıntılara yol açabilir. Suçiçeği ve kızamıkçık genellikle erken çocukluk döneminde geçirilmektedir. Geçirilmesi bile aşıları vardır. Bu nedenle gebelik düşünen kadınların en az 3 ay öncesinden doktor başvurup, tetkiklerini yaptırıp, gerekirse aşılarının yaptırılmasında fayda vardır."

"ENFEKSİYONDAN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU EL YIKMA"



Enfeksiyondan korunmanın en önemli yolunun el yıkma olduğunu vurgulayan Çapar, "Özellikle tuvaletten sonra, çiğ et ürünleri, yumurtaya dokunduktan sonra, hayvanlara, toprağa dokunduktan sonra, hasta insan ile temastan sonra mutlaka eller bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Gebelerin hasta insanların olduğu yerde bulunmaması gerekir. Gebe kadınlarda grip, gebe olmayan üreme çağındaki kadınlarına göre daha ağır geçirilebilmektedir. Bunun nedeni gebelikte bağışıklık sistemin zayıflaması, akciğer kapasitesinin azalması, kan volümünün değişmesi gibi sebeplerdir. Grip anne karnındaki bebeğe de etki etmektedir. Yüksek ateş olduğu zaman bebekte bazı sakatlıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle gripten korunmak gebelik döneminde önemlidir." ifadelerini kullandı.

"GRİP AŞISININ GEBELİK DÖNEMİNDE HERHANGİ BİR ZARARI OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"



Gebelik döneminde grip aşısının yapılmasını öneren Semra Çapar, şu bilgileri verdi: