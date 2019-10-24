Hamile eşinizle iyi geçinmek için bunları mutlaka yapın!

Hamile kadınlar için hamilelik süresi oldukça zorlu bir süreci kapsar. Çiftlerin bu sürede birbirlerine hassasiyetle yaklaşması, eşlerin anlayış göstermesi ve sabırlı olması çok önemlidir. Hamile eşinizde görebileceğiniz başlıca değişimler vardır. Bu değişimlerin çözümleri de mümkündür.

HAMİLE EŞİNİZDEKİ BAŞLICA DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜMLERİ

DEĞİŞKEN RUH HALİ

Hamile eş değişken ruh hali içerisinde bulunur. Bir anlık gülmeler, anlık ağlamalar, aşırı hassas görüntü verme, aşırı duygu yoğunluğu içerisinde bulunma vb. duygu durumları sizi şaşırtmamalı ve bunlara hazırlıklı olunmalıdır.

Öncelikle bu hallerin geçici bir durum olduğunu kabullenmeli, sakin ve anlayış içerisinde bulunulmalıdır.

UYKU PROBLEMİ

Hamile eş hamilelik sürecinde normal uyku saatinden daha az uyur. Bu durum sıkıntılı sürecin annenin değişken ruh hali içerisinde bulunmasından kaynaklı ve tamamıyla geçici bir durumdur.

Baba adayı bu durumda hamile eşiyle beraber zaman geçirerek onun bu süreci daha rahat atlatmasına yardımcı olur. Bu süreç sizi biraz uykusuz bırakabilir fakat beraber film izlemek, kitap okumak, müzik dinlemek gibi aktivitelerle daha verimli ve eğlenceli geçirilebilir.

SIKINTILI VE KAYGILI OLMA

Hamile eş kendisinin iyi bir anne olamayacağını ve annelik döneminin iyi geçmeyeceği endişesi içerisinde bulunur. Her anne adayı gibi kendisinin çok iyi bir anne olmasını ister fakat olumsuz düşünceler bu dönemde daha sık olacağından kaygılı hal peşini bırakmaz. Bu duygu durumu da hamilelik sürecinde geçicidir.

Yapılması gereken sakin bir şekilde eşinize onun çok iyi bir anne olacağını, bu süreci beraber nasıl atlatacağınızı, kendisinin ve sizin ne kadar şanslı bir çift olduğunu hatırlatmanızdır. Bu süreç biraz sizden biraz sabırlılık erdemi göstermeyi bekler beyler…

İMKANSIZI BEKLEME VE AŞERME

Hamile eş bu süreci beraber atlatmak ve hamilelik halinde bu çocuğu sadece ben doğurmuyorum yalnız olmamalıyım gibi düşünce içerisindedir. Bununla birlikte sizin de onunla beraber olduğunu göstermeniz açısından size birçok istekte bulunabilirler. Hatta bu istekler sizin yapamayacağınız kadar zor ve çetrefilli olabilir. Bu yolculukta biraz zorluk çekeceksiniz. Elinizden geldiğince isteklerini yerine getirmeye çalışmalısınız, en azından makul olanları.

Aşerme, hamile eşin hamilelik sürecinde iştah artışı herkes tarafından bilinilmektedir ve bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Eşinizin canı birçok şey isteyecek, bunun bir saati yok. Geçici bir durum ve sakin ve sabırlı olmanız yeterlidir.

HAMİLE EŞİNİZLE SÜRECİ DAHA İYİ GEÇİRMEK İÇİN TAVSİYELER

Öncelikle sabırlı ve anlayışlı olmanız gerektiğini, sürecin geçici olduğunu unutmayın.

Olabildiğince beraber vakit geçirin.

Yemekleri beraber yapın.

Çok iyi bir anne olacağı konusunda konuşmalar yapın.

Beraber yürüyüş ve egzersizler yapın.

Ev dışındaki sorunları eve yansıtmayın.

İlgi ve alakayı eksik etmeyin.

Her zaman onun yanında olduğunu ona hissettirin.

Son olarak kendinize rahat ve mutlu bir resim çizmelisiniz. Bu gerçekten çok önemli ve hamile eşiniz en çok sizin duygu durumunuzdan etkilenir. Sabır ve anlayış içerisinde, bu sürecin geçici olduğunu unutmadan gerekli gerekli fedakarlık ve özveriyi göstermelisiniz.