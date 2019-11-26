Haluk Bilginer'i Emmy ödülü için kutladı ama... Türkiye'deki törenleri yerden yere vurdu

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Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alması sonrası usta sanatçılar Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Tamer Karadağlı görüşlerini aksam.com.tr'de paylaştı. Oktay Kaynarca Haluk Bilginer'i kutlarken ülkemizdeki ödül törenleri ile ilgili, "Aslında bu ödüle bakıp, bizde ödül verenlerde buna bir paye çıkarmalılar. Çünkü tabiri caizse ota maydanoza ödül veriliyor" dedi.

“TABİRİ CAİZSE OTA MAYDANOZA ÖDÜL VERİLİYOR”

Oktay Kaynarca'nın sözlerinden satır başları şu şekilde;

Ne düşünüyorsunuz Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'in ödül alması hakkında?

Çok sevindim. Çok değerli bir ödül... Haluk'un açıklaması çok değerli... "Ülkeme geldi o ödül" diyor. Çok değerli bir konuşma yapmış, sağ olsun. Aslında bu ödüle bakıp, bizde ödül verenlerde buna bir paye çıkarmalılar. Çünkü tabiri caizse ota maydanoza ödül veriliyor. Bu ödül mekanizmasına sinirimiz bozulmaya başladı. Onunda altını çizmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bayağı bildiğiniz PR şirketleri ilkokullardan başlayarak bütün kurumlara, üniversitelere, fabrikalara ödül törenleri düzenliyorlar. Çünkü bu bir etkinlik oldu onlar için...

Biraz daha açar mısınız?

Hadi bir ödül verelim ünlülere, ünlülerde gelsinler ve orada PR'ımız olsun diye düşünüyorlar ve bunu da biz yiyoruz zannediyorlar. Bu yüzden de ödül törenlerinde görünmüyoruz farkındaysan... Bu ödül törenleri meselesi artık aldatmaca, şaşırtmaca oldu.

"POPÜLARİTESİ YÜKSEK ÇOCUKLARI OYUNCU SINIFINA KOYUP, GERÇEK OYUNCULARLA YARIŞTIRIYORLAR"

Geçenlerde bir üniversite ödül törenine gittik. Üniversite ödül törenidir, mutlaka ince eleyip sık dokumuşlardır çünkü oranın kültür kulübü organize etti diye düşündük. Ancak ortaya çıktı ki o yılın en iyi sinema oyuncusuna o yılın filmi olmamasına dair ödül verildi. Yani tuhaf, enteresan ve gerçekten popülizme yenik düşmüş bir süreç bu... O yüzden at izini it izinden ayırt etmemiz lazım. Diyelim ki Orada çağrılmış olmana rağmen ödül törenine gitmiyorsun. Yerine hemen alternatif bir isim hazırlıyorlar. Ödülü ona veriyorlar. Yani onlar için ödülü alması gereken kişinin önemi yok, oraya bir ünlünün gitmesinin önemi var. Artık bunun pek çok sanatçı farkında, bu kepazelikten çıkmak lazım.

"BUNLARIN HİÇBİRİNE KATILMAYACAĞIMI DA DEKLARE ETTİM, BURADAN DA EDİYORUM"

Ödül törenlerinde artık sizi görmek zor olacak sanırım...

Bir sürü -ismi büyük ödüllerde dahil- kendi adıma bunların hiçbirine katılmayacağımı da deklare ettim zaten, buradan da ediyorum tekrar. Haluk'un orada söylediği çok önemli bir detay var. Akademisyenlerin de içinde olduğu, arkasında gerçekten bu işten anlayan yüzlerce insanın seyrettiği bir oylama sonucu aldığını söylüyor. Ödül töreni böyle olur. Bizde bile koca koca gazetelerin ödül törenleri komik hale geliyor. Dünkü orda, burada meşhur olmuş, popülaritesi yüksek olan çocukları oyuncu sınıfına koyup, gerçek oyuncularla yarıştırıp abuk subuk sonuçlar elde ediyorlar. Bizde o yüzden reddediyoruz böyle ödülleri...

"ALDIĞI ÖDÜLE KENDİM ALMIŞ GİBİ SEVİNDİM"

Haluk Bilginer ile yakınlığınız nedir?

Gözlerinden öpüyorum sevgili abimin, çok severim kendisini... Okuldan mezun olduktan sonra 3 kere tiyatro sahnesine çıktım. Bunların ilk ikisi Haluk abi ileydi. Çok güzel anılarımız, abi kardeşliğimiz vardır. Benim için çok değerlidir. Aldığı ödüle kendim almış gibi sevindim."

Haluk Bilginer'in Emmy Ödülleri'nde aldığı 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ile ilgili konuşan bir başka sanatçı da Selçuk Yöntem oldu.

"BU ÖDÜLLER SANATIMIZIN NEFESİDİR"

Selçuk Yöntem açıklamasında, "Çok çok mutlu oldum. Haluk'u yürekten tebrik ediyorum. Türkiye için de çok olumlu bir sonuçtur. Uluslararası sanat dünyasında sanatımızın sesi, nefesidir bu ödüller" dedi.

“O BUNU ÇOKTAN HAK ETMİŞTİ”

Tatlı Hayat dizisinden rol arkadaşı olan Sanatçı Türkan Şoray’da, Haluk Bilginer’in başarısı ile ilgili konuştu.

“Çok çok sevdiğim bir meslektaşımdır, gurur duydum, çok mutlu oldum. İnşallah bu ödüllerin başlangıcı olur. O kadar büyük bir oyuncu ki zaten bunu çoktan hak etmişti.”

"BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK GURUR DUYDUM"

Görüşlerini paylaşan bir diğer sanatçı Tamer Karadağlı ise açıklamasında,

"Gurur duydum. Hem Haluk’u tanıyan bir aktör olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak... " dedi.

"HALUK BİLGİNER ULUSLARARASI DEĞERDE MÜKEMMEL BİR AKTÖR"

Sanatçı Hülya Koçyiğit ise açıklamasında,

"Çok çok sevindim, çok gurur duydum. Zaten Haluk Bilginer uluslararası değerde mükemmel bir aktör. Onu bütün kalbimle kutluyor, heyecanını paylaşıyor ve yürekten alkışlıyorum." dedi.