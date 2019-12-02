Halsizliği önleyen besin bulundu! İşte mucize etki yapan o besin

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla. Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

İŞTE BAMYANIN FAYDALARI

Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.

Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.

Bamya tohumu göz için de oldukça fayda sağlıyor. Kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.

Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor.

Bamya tohumu bronşit hastalığı için de harika bir ilaçtır.

Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.

Yapılan araştırmalar, bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.

Zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamya tohumunu kaynatıp, suyunu içebilirsiniz.

Et ve sebze yemeklerinize bamya tohumu ekleyebilirsiniz.