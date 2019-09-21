Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Haftanın vitrin rehberi!

Haftanın vitrin rehberi!

Haftanın vitrin rehberi!

Bu hafta vitrinde kadınlara zarafetin kapılarını aralayan bilezik modellerinden, sonbahar-kış 2019-2020 koleksiyonlarına kadar zengin ürünler var. Moda ile yakından ilgilenenler bu hafta vitrin rehberini merak ediyor.

YENİ MEVSİME AÇILAN BAHÇE

İpekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, 80’lerin etkisini günümüze taşıyor. Pembe ve metalik-gümüş takımlar gece davetlerinin en şık katılımcıları arasında yerini alıyor. 

SPASOUL’DAN YAZ SONRASI BAKIMI

The Ritz-Carlton bünyesinde hizmet veren Spa Soul, rahatlatıcı ve iyileştirici bakımlarıyla enerjisini yenilemek ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor. Peelingin ardından Ölüdeniz çamuruyla yapılan sargı işlemi cildiniz sağlıklı görünmesini sağlıyor.

MODERN NOSTALJİ

Emsan, emaye ürünleri modern dokunuşlarla harmanlayarak hazırladığı TROY koleksiyonuyla kaliteyle zarafeti buluşturdu. Estetik tasarımıyla en leziz yemekleri pişirmenize ve sunmanıza yardımcı oluyor. 

Bileğinizdeki zarafet 

Esprit, mavi çelik kasası ve çelik bileziğinin uyumuyla göz dolduruyor. Işıltılı taşlar işlenmiş bezeli ve kadranındaki şık detaylarla eşsiz bir görünüme sahip olan Esprit, kadınlara zarafetin kapılarını aralıyor.

90’LAR RUHU YAŞIYOR!

90’lardan ilham alan Reebok Aztrek, gelecek için yeniden şekillendi. Renk detayları, eğlenceli bir retro hava yaratırken kumaş ve sentetik nubuk karışımı saya, modele doku ve derinlik kazandırıyor.

1 KİŞİ, 2 TAVIR!

NetWork Sonbahar/Kış 2019 Koleksiyonu bu sezon ilhamını “1 Kişi, 2 Tavır”dan ilham alarak kurguladığı oyunu ile karşınıza çıkıyor. Koleksiyon kalıpları kırarak, özgünlüğünü cesurca ortaya koyanlara ulaşıyor. 

(Yeliz Coşkun)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Nazara inanır oldum'
Yeni imajı hayranlarını şaşırttı
Aşk iddialarını yalanlamışlardı... Yine yakalandılar!
Deren Talu'ya teklif yağıyor
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>İlçede 22 yıldır kamıştan müzik aleti yapan Özer, ´düzele´ ismi verilen üflemeli çalgıyla düğün v

Kamıştan Yaptığı Enstrümanla Düğünlere Renk Katıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Demirhindinin karaciğere mucizevi faydası herkesi şaşkına çeviriyor!

Jandarma uzman erbaş adayları terörle mücadele için yemin etti