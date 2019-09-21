Haftanın vitrin rehberi!

YENİ MEVSİME AÇILAN BAHÇE

İpekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, 80’lerin etkisini günümüze taşıyor. Pembe ve metalik-gümüş takımlar gece davetlerinin en şık katılımcıları arasında yerini alıyor.

SPASOUL’DAN YAZ SONRASI BAKIMI

The Ritz-Carlton bünyesinde hizmet veren Spa Soul, rahatlatıcı ve iyileştirici bakımlarıyla enerjisini yenilemek ve bedenini dinlendirmek isteyenleri bekliyor. Peelingin ardından Ölüdeniz çamuruyla yapılan sargı işlemi cildiniz sağlıklı görünmesini sağlıyor.

MODERN NOSTALJİ

Emsan, emaye ürünleri modern dokunuşlarla harmanlayarak hazırladığı TROY koleksiyonuyla kaliteyle zarafeti buluşturdu. Estetik tasarımıyla en leziz yemekleri pişirmenize ve sunmanıza yardımcı oluyor.

Bileğinizdeki zarafet

Esprit, mavi çelik kasası ve çelik bileziğinin uyumuyla göz dolduruyor. Işıltılı taşlar işlenmiş bezeli ve kadranındaki şık detaylarla eşsiz bir görünüme sahip olan Esprit, kadınlara zarafetin kapılarını aralıyor.

90’LAR RUHU YAŞIYOR!

90’lardan ilham alan Reebok Aztrek, gelecek için yeniden şekillendi. Renk detayları, eğlenceli bir retro hava yaratırken kumaş ve sentetik nubuk karışımı saya, modele doku ve derinlik kazandırıyor.

1 KİŞİ, 2 TAVIR!

NetWork Sonbahar/Kış 2019 Koleksiyonu bu sezon ilhamını “1 Kişi, 2 Tavır”dan ilham alarak kurguladığı oyunu ile karşınıza çıkıyor. Koleksiyon kalıpları kırarak, özgünlüğünü cesurca ortaya koyanlara ulaşıyor.

(Yeliz Coşkun)