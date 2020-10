Haftada 3 kez balık tüketmenin faydaları

Balık tüketimiyle farkında olmadan birçok hastalığı engellediğinizi biliyor musunuz? Haftada 2-3 kez fırında veya ızgarada pişirilmiş balık tüketmenin romatoid artrit gelişiminde belirgin bir azalmaya neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, romatoid gelişiminin engellenmesinde balık ve balık yağının önemini anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hüban Gönülol, romatoid artritte beslenme önerilerinde bulunarak balık tüketiminin faydalarını anlattı.

BALIK TÜKETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Romatoid artrit eklem iltihabı olarak biliniyor. Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatoid artrit gelişiminde de çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Hüban Gönülol, şu bilgileri verdi:

FAZLA KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT!

Beslenmenin romatoid artrit gelişimine etkisi konusunda da bilgi veren Hüban Gönülol, şu şekilde konuştu:

”Düşük proteinli diyetlerin romatoid artrit gelişimini azalttığı gösterilmiştir. Fazla kırmızı et tüketiminin romatoid artrit gelişimin arttırdığı öne sürülmektedir. Buna göre günlük 58 gram kırmızı et veya 88 gram kırmızı et ürünleri tüketenlerde romatoid artrit daha sık görülmektedir. Bu nedenle günlük protein gereksiniminin çoğunluğunu balıktan sağlamak faydalı olacaktır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi sebze ve meyve tüketiminin antioksidan etki nedeniyle romatoid artrit gelişimini engellediği gösterilmiştir. Aylık 80 porsiyondan fazla pişirilmiş sebze tüketiminin koruyucu özelliği vardır. Zeytinyağı tüketimi içindeki oleik asite bağlı olarak romatoid artrit gelişimini baskılamaktadır. Tahıl tüketiminin romatoid artrit gelişimi üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Günlük 4 bardaktan fazla kahve tüketimi romatoid gelişimini arttırırken, günlük 3 bardak çay tüketimi romatoid artrit gelişim riskini azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle ailesinde romatoid artrit veya bağ dokusu hastalığı olan bireylerin beslenmesinde yapacağı değişikliklerle romatoid artrit gelişme riskini azaltmak mümkün olabilir.”