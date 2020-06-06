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  3. Hafta sonu kahvaltısına 3 adımda krep tarifi! Krep nasıl yapılır?
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:20 | Son Güncelleme:

Hafta sonu kahvaltısına 3 adımda krep tarifi! Krep nasıl yapılır?

Hafta sonu kahvaltısına 3 adımda krep tarifi! Krep nasıl yapılır"

Krep tarifi güzel bir hafta sonu kahvaltısının vazgeçilmezidir. Peki, en hızlı krep tarifi nedir? İşte geç uyananlar için pratik 3 adımda krep tarifi ve malzemeleri…

“Krep nasıl yapılır? En kolay krep tarifi nedir?” gibi soruların cevabı merak ediliyor. Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ballı ve çikolatalı krepler çocuklar için de mutluluk kaynağı oluyor. Krep yapmanın püf noktasını ve en güzel servis önerisini sizler için hazırladık. İşte geç uyananlar için pratik 3 adımda krep tarifi ve malzemeleri…

3 ADIMDA KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için margarin veya sıvı yağ

3 ADIMDA KREP TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Kahvaltılık krep hazırlamak un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.

2. Teflon tavanızı margarin veya sıvıyağ ile kızdırın. Tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin. Afiyet olsun…

KREP YAPMANIN PÜF NOKTASI

Krep yaparken en önemli nokta yakmadan pişirebilmektir. Hamura tuz eklemezseniz bal veya reçelle süsleyebilirsiniz. Daha da eğlenceli ve görselliği güzel bir krep isterseniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.

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