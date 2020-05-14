Hafif ve sütlü tatlılar Ramazana özel en kolay tatlı tarifleri

Hafif tatlı tarifleri merak ediliyor. Ramazanda sağlıklı tatlılar öneren uzmanlar, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların daha hafif olduğunu belirtiyor. Peki, en kolay hafif ve sütlü tatlılar nelerdir? Kadayıflı muhallebi, sütlaç, güllaç, trileçe, kazandibi, magnolia gibi tatlı tarifleri en çok aranan hafif tatlılar arasında yer alıyor. İşte iftara saatler kala tatlı tercihiniz için en kolay tarifler…

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