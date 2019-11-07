Hadise'den duygu dolu sözler:'Hayatımın en özel anlarından biriydi'

Şarkıcı Hadise bu paylaşıma cevap olarak, "Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulunmuştu.

Hadise dün akşam sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Hadise Eda Nur'la tanıştığı fotoğrafları paylaşarak duygularını ifade etti. Hadise sözlerinde, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.