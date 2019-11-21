Hadise'den aşk hayatı ile ilgili şaşırtan itiraf!

Günlük temposuna dair bol miktarda paylaşıma imza atan Hadise, zaman zaman da gündeme dair göndermelerde bulmaktan geri kalmıyor.

Esprili paylaşımlarıyla da beğeni toplayan Hadise’nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım son zamanlarda fazlaca konuşulan aşk hayatına dair oldu.

Hadise, O Ses Türkiye setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü.

Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.