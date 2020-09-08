Güzellikte yeni trend: Gua Sha! Gua Sha nasıl kullanılır?

Gua Sha nasıl uygulanır merak ediliyor. Çin tıbbında oldukça meşhur olan Gua Sha son zamanlarda ülkemizde de popüler olmaya başladı. Yüze uygulaması da son derece kolay olan Gua Sha masaj tekniği ciltte enerjiyi dağıtıyor ve siyah noktaları azaltıyor. "Gua Sha nasıl uygulanır?" sorusunun cevabı haberimizde.



ALEM Dergisi'nde yer alan habere göre "Kazıma" ya da "Sıyırma" anlamına gelen, geleneksel Çin tıbbının bir parçası olan Gua Sha, antik çağlardan beri vücuttaki kan dolaşımını artırmak ve enerjiyi dengelemek için kullanılan bir masaj tekniği.

Gua Sha aleti ile cildinize uygulayacağınız kısa ve uzun dokunuşlar kan dolaşımınızı artırmaya yardımcı olurken; cilt yüzeyinin ovalanması “chi” denilen vücuttaki durgun enerjinin dağılıp parçalanmasını sağlıyor.

Pembe kuvars ya da yeşim kristalinden hazırlanan taşlarla beraber uygulanan Gua Sha, ayrıca vücutta sert kaşları gevşetmek, lenf drenajını teşvik etmek ve cilde esnekliğini geri kazandırmak için de uygulanıyor.

Geleneksel Gua Sha masajına nazaran, yüze uygulandığında çok daha hafif ve nazik bir şekilde yapılıyor. Vücuda uygulandığında ise Gua Sha’nın yoğunluk limiti oldukça artıyor.

GUA SHA NASIL UYGULANIR?



İlk adım: Gua Sha’nın cildinizde rahat ve kaygan bir şekilde hareket edebilmesi için, yüzünüze her zaman kullandığınız nemlendiricinizi ya da bakım serumunuzu sürün.

İkinci adım: Kan dolaşımının her yere yayılmasını sağlamak içinse boynunuzdan başlayarak alnınıza kadar uzanan bir rota çizmelisiniz.

Üçüncü adım: Çeneniz, elmacık kemikleriniz, göz atlarınız, kaşlarınız ve alnınız üzerinde orta şiddetli baskılarla nazik bir şekilde yukarıya ve dışarıya doğru hareket etmelisiniz.

GUA SHA HAFTADA KAÇ KERE UYGULANMALI?



Gua Sha’nın haftada kaç kere uygulanması gerektiğini tamamıyla sizin ihtiyacınız belirliyor. Güzellik rutininizi desteklemek için eklediğiniz bir uygulama ise haftada iki ya da üç kere yapmanız yeterli. Ancak Gua Sha’dan beklentiniz yüz, çene ve boyun kas gerginliğini ciddi bir şekilde hafifletmek ve kırışıklıkları azaltmak ise her gün kullanım sizin için ideal.

GUA SHA’NIN FAYDALARI NELERDİR?



Gua Sha her şeyden önce kan dolaşımını artırdığı için, cilde kaybettiği ışıltıyı kazandırmaya yardımcı oluyor. Üstelik cilt dokuları Gua Sha ile kaybettiği oksijene kavuştuğu için hücre yenilenmesi de buna bağlı olarak artıyor.

Gua Sha yorgunluk, stres gibi öğelerle savaşmanıza yardımcı olurken ayrıca toksinlerin atılmasını sağlayarak cilt yüzeyindeki siyah noktaların görünümünü azaltıyor.

Gua Sha’nın uzun vadeli etkileri arasında ince çizgiler ve kırışıklıkların önlemesi de var. Ayrıca Gua Sha, göz çevresindeki mikrosirkülasyonu artırdığı için gözaltı torbalarını ve şişkinliği de yok ediyor.

Gua Sha, yapısı itibarıyla masaj esnasında yüz hatlarınızı kavradığı için aynı zamanda doğal bir şekillendirici görevi görüyor. Uzun süreli uygulamanın sonunda Gua Sha çene ve elmacık kemiklerinizin belirginleşmesine yardımcı oluyor.