Güveçte tahin helva tarifi

Tahin helvası tarifi mutfakla arası iyi olanlar tarafından merak ediliyor. Peki, güveçte tahin helvasını hiç denediniz mi? Balık yemeklerinin ardından ya da kahvaltılarda kızarmış ekmeğin yanında kolayca tüketebileceğiniz fırında tahin helva tarifi haberimizde.



FIRINDA TAHİN HELVA MALZEMELERİ

300 gram tahin helvası

Birkaç damla limon suyu

FIRINDA TAHİN HELVA TARİFİ

Fırında tahin helvası için öncelikle güveç veya tepsi kullanmanız gerekiyor.

Tercihinize ve damak tadınıza göre çikolatalı helva da seçebilirsiniz fakat sade tahinli helva daha uygun olabilir.

Helvayı bir kabın içerisinde çatal ile ezin. Kişi sayısına göre tahinli helva miktarını artırabilirsiniz.

Üstüne 300 gramlık helva için yarım limonun yarısı kadar limon suyu sıkabilirsiniz. Yaklaşık 10 veya 15 damla limon suyu yeterli olacaktır. Limon suyu ile birlikte tahin helvasını çatalla bastırarak iyice ezmeye başlayın.

Bu sırada fırını önceden 180 dereceyle ısıtın. Helva zaten oldukça yağlı olacağından dolayı ayriyeten tereyağı eklemek fazla gelecektir. Ancak tereyağının tadından hoşlanıyorsanız fazla olmamak şartıyla tadını alabileceğiniz kadar tereyağı ekleyebilirsiniz.

Helvayı iyice ezdikten sonra kaplara paylaştırın. Fakat kapları ağzına kadar doldurmayın çünkü pişerken hacmi genişleyecek ve kaplardan taşacaktır.

Kaplarınızı fırına koyun ve ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Helva eriyip hafifçe pembeleşmeye başladığında fırından çıkarıp servise başlayabilirsiniz.

FIRINDA TAHİN HELVANIN YANINA NE GİDER?

Fırında tahini balık yemeğinden sonra da tüketebilirsiniz.

Yanında kızarmış ekmek ile birlikte kolayca servis yapabilirsiniz.

Eğer baharatlı tatlardan hoşlanıyorsanız limonla helvayı ezme sırasında yanına bir tutam tarçın da ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun.