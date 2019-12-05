Günlük burç yorumu 5 Aralık 2019 Perşembe

5 Aralık 2019 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah oldukça yoğun ve derin duygular içerisinde uyanabilirsin güne. Kendini güçlü hissedecek ve şartlarını zorlayacaksın. Düşüncelerini olduğu gibi ifade edebileceğin bir gündesin. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyredecek. Bu saatler arasında kendini çok zorlamamaya dikkat etmelisin. Sonrasında Ay Koç burcuna geçiş yapıyor.

BOĞA BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Dayanıklı ve yoğun duygular içerisinde olacağın bir gün. İçgüdülerine kulak vermelisin. Muhakeme gücün bu çok kuvvetli olacak. Partnerinle yaşadığın sorunlarla ilgili alacağın kararlar seni rahatlatacaktır. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyredecek. Bu saatler arasında konulara odaklanmakta zorlanabilirsin. Sonrasında Ay burç değiştiriyor.

İKİZLER BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

İsteklerine ulaşmakta kararlı ilerleyeceğin ve gerekirse şartları zorlayacağın bir gündesin. Sezgilerin bugün oldukça kuvvetli. Sağlığına dikkat etmelisin. Baş ağrısı yaşayabilirsin. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyredecek. En sevdiğin şeyi yapabilir yani keyifle kitap okuyabilirsin. Sonrasında Ay Koç burcuna geçiş yapıyor.

YENGEÇ BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bu sabah rüyaların seni çok etkileyecek olabilir. Özellikle sabaha karşı gördüğün rüyaları dikkate almalısın. Bugün iletişim konusunda yeteneklisin. Mevcut sorunlar ile ilgili çocuklarınla konuşmayı denemelisin. Olumlu dönüşler alacağına eminim. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyredecek. Bu saatlerde kendine zaman ayırmalısın.

ASLAN BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün Ay burç değiştiriyor. Günün çoğunda Ay boşlukta olacak. Saat 11:14 ile 22:44 arasında yeni bir şeye başlamamaya dikkat etmelisin. Hayatındaki kadın figürlerinin etkisini yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Özellikle sabah erken saatlerde onlardan alacağın desteklerle dayanıklılığın artıyor.

BAŞAK BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

İletişiminin güçlü olacağı bir gündesin. Yakın çevre ve kardeşlerinle iletişim içinde olabilirsin. Bu sabah öğreneceğin sırlar seni şok edebilir. Bugün Ay burç değiştirecek ve neredeyse tüm gün boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde dengesiz enerjiler altında olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 EYLÜL - 23 EKİM)

İçgüdülerinle hareket edebileceğin bir gündesin. Problemlerle başa çıkmakta zorlanmıyorsun. Parasal konularda doğru kararlar verebileceksin ancak yine de yakın çevrenin de fikrini almalısın. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyredecek. Keyif aldığın konulara zaman ayırabilirsin bu süreçte.

AKREP BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 EKİM - 23 KASIM)

Ay Plüton olumlu açısının etkin olacağı bu sabah oldukça güçlü hissedeceksin. İstediklerine tutkuyla sarılabilirsin. Gizli kalmış konuları araştırma iç güdüsüyle harekete geçebilirsin. Ay saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir şeye başlamamalısın.

YAY BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 KASIM - 22 ARALIK)

Ay bugün Balık burcunda güne başlıyoruz. Ailenle ilgilenmek isteyebilirsin. Annenle ilgili ya da ailendeki önemli bir kadın ile ilgili konular gündeminde olabilir. Bugün oldukça düşünceli ve hassassın. Sezgilerin kuvvetli. Ay 11:14 ile 22:44 arasında boşlukta olacak sonrasında ise Koç burcuna geçiyor. Akşam saatlerinde ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (23 ARALIK - 20 OCAK)

Odağını kendine çevireceğin bir gündesin. Kendini kısıtlanmış hissediyor olabilirsin. Ama aynı zamanda genişleme ve kendini aşma isteği de içindesin. Sabah erken saatlerde gördüğün rüyalardan çok etkilenebilirsin. Adeta geleceğin bir vizyonunu seyretmiş gibi hissedebilirsin kendini. Günün çoğunda keyif aldığın konulara vakit ayırabilirsin.

KOVA BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Yoğun duygularla güne başlıyorsun bu sabah. Mantığını ve duygularını dengelemekte zorlanmayacaksın. İçsesin oldukça yoğun bir şekilde seni etkiliyor. Görünenin ardında kalan kısımda zorlayıcı duygular altındasın ancak dışarıya belli etmek istemiyorsun. Bugün keyif alacağın, sana iyi gelecek bir kitap okuyabilirsin.

BALIK BURÇLARI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün güne senin burcunda başlıyoruz. Saat 11:14 ile 22:44 arasında Ay boşlukta seyrediyor ve sonrasında Koç burcuna geçiş yapıyor. Dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sabah erken saatlerde dayanıklılığın daha yüksek olacak. Kararlı bir şekilde ilerleyeceksin. Ancak zaman ilerledikçe, akşam saatlerine doğru çözüldüğünü ya da yorulduğunu hissediyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com