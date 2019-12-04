Günlük burç yorumu 4 Aralık 2019 Çarşamba

4 Aralık 2019 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 MART - 20 NİSAN)

Balık burcunda ilerleyen ay bugün ilk dördün fazında olacak. Yeni ayda başlatılan şeyleri duyurmak için uygun bir gündesin. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerde alınganlıklar ve gerilimler olabilir. Ay Satürn destekleyici açısının etkisiyle işinle ilgili konularda sorumluluklarını alıyorsun. Konsantre olmak konusunda akşam saatleri çok daha uygun olabilir.

BOĞA BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay bugün Balık burunda ve ilk dördün fazında ilerliyor. Duygusal anlamda hassas olabilirsin. Sabah erken saatlerde kadınlarla olan ilişkilerinde uzlaşmacısın. Ancak fazla hassas olman nedeniyle ikili ilişkilerinde kırılganlıklar ve huzursuzluklar yaşayabilirsin. Akşam ise oldukça disiplinli bir şekilde işlerini halletmek üzere hareket edeceksin.

İKİZLER BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Maneviyatının yüksek olacağı bugün iş yerinde çalışanlarının sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak adına harekete geçebilirsin. Partnerinle olan ilişkine dikkat etmelisin. Bu alanda biraz huzursuzlukların olabilir. Ay Satürn etkileşiminin aktive olacağı saat 23:00 civarında çok daha kontrollü olacak ve yapman gerekenleri bilerek hedefine doğru ilerleyeceksin.

YENGEÇ BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Ruhsal konulara eğilebilir, rüyalarından etkilenip sabah daha çok spiritüel konularda araştırmalar yaparak birtakım farkındalıklar geliştirebilirsin. Sanatsal konulara olan ilgin sabah saatlerinde çok artabilir. Sağlığına dikkat etmelisin. Aşırı endişelerin sağlığına zarar veriyor olabilir. Bugün hem maneviyatın hem hayal gücün çok yüksek. Sanatsal çalışmalar yapman için harika bir gün.

ASLAN BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Okült konulara olan ilgin bugün artabilir, Ay Balık burcunda ilerliyor. Âşık olduğun kişiyle aranda kıskançlık meselesinden çıkacak bir tartışma huzursuzluklara, gerilimlere neden olabilir. Ancak akşam üstüne doğru romantik bir yemek ya da organizasyon ile durumu toparlayacaksın.

BAŞAK BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Partnerine odaklanacağın, birlikte duygusal ve hoşça vakit geçirmek isteyeceğin bir gün olabilir. Anne ve babanla aranda geçmişte kalmış bir konu nedeniyle bir tartışmanın tekrar alevlenmesi her iki tarafında canını sıkabilir. Hırslı bir günündesin, tamamlamak istediğin işlerin varsa özellikle bu akşam ele almanda fayda var.

TERAZİ BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

İlk dördün fazında ilerleyen Ay harekete geçmen konusunda seni destekliyor. Sağlığına özelliklede ayaklarınla ilgili rahatsızlıklarına dikkat etmen gereken bir gün. Sinirsel anlamda da yıpranmaktan uzak durmalısın. Sağlık konularında ki endişelerin seni olumsuz etkileyebilir. Günün ilk yarısında kadınlarla olan ilişkilerin iyi olacak.

AKREP BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 EKİM - 23 KASIM)

Yeniay fazında aklına gelen düşüncelerini şimdi ortaya koymaya ve üzerine düşünmeye başlayabilirsin. Çocuklarına odaklanacağın bir gün. Onlar için yapacağın fedakarlıklar senin de kendini iyi hissetmene sebep oluyor. Ancak parasal konulardaki olumsuzluklar nedeniyle eşinle tartışabilirsin. Ona karşı önyargılı olmamaya çalış.

YAY BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Kendinle ilgili aldığın kararları ailene bildirmek için bugün gayet uygun bir gün. Hassas ve duygusal bir gününde olabilirsin. Spiritüel konulara olan ilgin bugün artabilir. Aldatılmalara karşı temkinli olmalısın. Bu akşam senden yaşça büyük olgun tavırlı birinden alacağın bir fikir olaylara realist bakmanı sağlıyor.

OĞLAK BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Balık burcunda ilerleyen Ay iletişiminde nazik ve hassas olacağını gösteriyor. Geçmişten gelen konular bugün kafanı kurcalayabilir. Kardeşlerinle ya da yakın çevrenle bu konuları konuşman sana kendini daha iyi hissettirecektir. Yapman gereken işler için akşam 23:00 civarını kullanabilirsin. Disiplinli bir şekilde ilerleyeceksin.

KOVA BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Sosyal çevrenle arandaki parasal konulardaki uyuşmazlık nedeniyle bugün fazla hassas olabilirsin. Belki kendini değersiz hissetmene sebep olan olaylar nedeniyle fazla kırılganlaştın. Bugün daha elinde olanları düşünerek kendini mutlu etmeye odaklanmalısın. Bilinçaltın çok yoğun. Seni zorluyor olabilir. Akşam saatlerinde durumunu annenle ya da senin için önemli bir kadın figürüyle konuşman içini çok rahatlatacak.

BALIK BURÇLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Rüyalarla gelen bir mesaj bugün seni çok etkiliyor. Ay Balık burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyorken harekete geçmen konusunda seni destekliyor. Konuksever bir günündesin. Arkadaşlarını eve davet etmen ve onlarla vakit geçirmen sana iyi gelebilir. Hayal gücün oldukça yüksek. Resimle uğraşıyorsan günün ikinci yarısında bu tarz şeylere vakit ayırabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com