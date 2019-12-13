Günlük burç yorumlarında dolunayın etkisi! 15 Aralık 2019 Pazar yorumları

15 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bu sabah Aslan burcuna geçiş yaptı ve Küçülen Ay fazında ilerliyor. Bu da yaptıklarını sunma zamanının geldiğini gösteriyor. Aşk hayatın bugün oldukça hareketli. Neşeli bir günündesin. Akşam saatlerinde aşkınla iletişim kurman açısından olumlu etkiler var. Süregelen problemleri halletmek için uygun bir vakit.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Ailenle ilgili konularda otoriteni ortaya koymak isteyeceğin durumlar var. Günün orta bölümünde alacağın ani haberlerle heyecanlanabilirsin. Jüpiter Uranüs üçgeninin etkinleşeceği bu akşam özgürlükçü bir tavırda olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün Aslan burcunda ilerleyen Ay iletişiminde cesur ve sıcak bir tavırda olacağını gösteriyor. Gün içinde sürekli değişiklik ve heyecan arayışında olabilirsin. Akşam saatlerinde Ay Merkür üçgeninin etkinleşmesiyle entelektüel kapasiten artıyor. Farklı kitaplara elin gidebilir ve seni geliştirecek konulara ilgi duyabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün sanatsal faaliyetlerde bulunmak, yaratıcı çalışmalar yapmak için uygun bir gündesin. Hiç aklında yokken aniden arkadaşlarınla buluşabilir ve onlara bir şeyler ısmarlayabilirsin. Parasal açıdan cömert olacağın bir gündesin. Jüpiter Uranüs üçgeninin etkinleşeceği bu akşam öğrenme isteği içerisinde olacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay bugün sabah 06:56’da senin burcuna geçti. Otoriter, inatçı bir tavır takınmak mümkün. Aynı zamanda etrafındaki insanların halleriyle de eğlenecek, kendi kendine neşeli bir ruh haline de bürünebileceksin. Ay Küçülen Ay fazında ilerliyor, yaptığın işler meyvesini vermeye başlıyor artık. İşinle ilgili alacağın ani haberler heyecanlanmana sebep oluyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

İçten içe takdir toplamak, alkışlanma isteği içinde olabilirsin. Uzak yerlerden alacağın ani haberlerle şaşırabilir ve biraz alınganlaşabilirsin. Ancak bu durumun akşama doğru düzeliyor olacak. Mantığın ve duyguların çok daha istikrarlı bir tavırda olacak. Sorunların varsa bunu ilgili kişilerle görüşmek için de bu akşamı kullanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenden kişilerle görüşmek, eğlenmek için güzel bir gün. Projelerinde artık sunuma hazır, harekete geçebilirsin. Jüpiter Uranüs üçgeninin etkinleşeceği bu akşam karşına çıkacak olan fırsatları değerlendirmen için uygun bir gün. Bu konuda aktif olmalısın. Şanslı etkiler var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bugün saçlarında veya dış görüntünde değişiklikler yapman için uygun bir gündesin. Sonuç seni mutlu edecektir. Eşinle günün orta bölümünde anlaşmakta bazı zorluklar çekebilirsin. Aniden çıkacak kavgalar sinirlerini yıpratabilir. Her iki tarafında patron benim dediği enerjiler söz konusu. Konuları konuşmak geceyi beklemenizde fayda var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bugün çevrendekilerin seninle ilgilenmesini isteyebilirsin. Duygularını biraz abartılı yaşayacaksın. Jüpiter Uranüs üçgeninin etkinleşeceği bu akşam risk almaya açıksın. Değişiklikleri hayatına sokmaktan çekinmeyeceksin. Bu akşam alacağın kararları daha sonra tekrar gözden geçirmende fayda var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün otoriter tavırlarınla eşinle birlikte olan ortak kaynaklarınızın kontrolünü eline almak ve buyurgan bir tavır sergilemek durumunda olabilirsin. Çocuklarınla olan ilişkilerinde de uzlaşması zor bir tutum içerisindesin. Üzerindeki baskılar seni zorluyor olabilir ancak bu durumunu ailene yansıtmamalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün partnerinle olan ilişkine odaklanıyor ve birlikte güzel bir vakit geçirmek istiyorsun. Neşeli ve sıcak tavırlarınla onun takdirini kazanacaksın. Duyguların gereğinden fazla taşkın olabilir. İyimserliğin dozunu kaçırabilirsin. Jüpiter Uranüs üçgeninin etkinleşeceği bu akşam spontane bir şeyler yapmak, bir yerlere gitmek isteyebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay’ın Aslan burcunda ilerlediği bugün özellikle sırt ve kalp bölgenle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmende fayda var. Ruh halin çok fazla değişken olabilir. Bugün aynı zamanda Ay Küçülen Ay fazında ilerliyor. Çalışmalarınla ilgili hazırladıklarını yarından itibaren sunman olumlu sonuçlar doğurabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com