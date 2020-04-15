Günlük burç yorumlarında 16 Nisan'ı neler bekliyor? 16 Nisan burç yorumları!

Aşk, iş, aile ve maddiyat konularında geleceği merak edenler 16 Nisan burç yorumlarına bakıyor. Ay’ın hareketleri burç yorumlarını nasıl etkiliyor? 16 Nisan günlük burç yorumlarında Koç burcunu önemli bir karar, Yengeç burcunu maddi konular bekliyor. 16 Nisan Perşembe sabah saatlerinde Ay ile Mars arasındaki açı Akrep burcunu etkiliyor. Akrep burcu öfkeleneceği bir gün geçirebilir. Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı günlük burç yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

16 Nisan Perşembe günü Ay Kova burcunda ilerliyor. Çevrendeki insanlar ile görülebilir ve fikirlerini ifade etmekten hoşlanacak olabilirsin. Bazı kararlar vermen gerekebilir veya insanlara karar verme süreçlerinde yardımcı olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkiler adına şanslı bir zaman dilimindesin. Sevdiğinle aranda birtakım problemler yaşıyorsan bugün bunların düzeldiğine şahit olacaksın. Tepkisel davranmaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

16 Nisan’da sezgilerin hayli kuvvetli. Senin için ayrıcalığı olan kadınlar ile aranda güzel bir iletişim kurabilirsin. Sabah erken saatlerde öfkeli tavırların olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ödemelerin, vergilerin ya da borçların varsa bunlar üst üste gelebilir. Ancak genel anlamda iyimser bir tavır sergileyecek olabilirsin. Olayları farklı yönlerinden ele almak istiyorsun.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Düşüncelerin daha çok ortaklı işler ve sözleşmeler ile ilgili konularda olabilir. Birileriyle birlikte iş yapmak isteyebilirsin. Annenin senin yanında güçlü duruşuna şahit oluyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Konulara adapte olmak ve kendini iyi bir şekilde ifade etmek adına 16 Nisan’ı önemli işlerin için kullanabilirsin. Konulara adapte olmakta zorlanmıyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocukların ile ilgili konularda yeni birtakım projeler aklına gelebilir. Onları daha aktif olabilecekleri konulara yönlendirmek istiyorsun. Şartlarından memnunsun ve çevrene de sevgi aşılıyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sabah erken saatlerde gerçekleşecek olan Ay ile Mars arasındaki kavuşum açısı olaylara bir miktar daha tepkisel yaklaşmana sebep olabilir. Öfkeni kontrol etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilişkilerin ön planda olabilir. Onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmak isteyebilirsin. Ancak sabah erken saatlerde öfkesine maruz kalacağın insanlardan uzak durmalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konularda başkalarıyla ortak iş yapmak isteyebilirsin. Birlikte uyum yakalayacağın kişiler ile bir arada olman iyi olabilir. Partnerlik arayışındasın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay senin burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında öfkelenmeye meyilli olabilirsin. Bununla birlikte önemli kararlar alma aşamasındaysan eğer bugünü değerlendirebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sezgilerinin hayli aktif olduğu bugünü pozitif değerlendirmende fayda var. İkili ilişkiler adına güzel bir gün. Ancak sabah biraz gergin uyanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin